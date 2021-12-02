На очистку воздуха в Нижнем Тагиле потратят 7,2 миллиарда

Совокупный объём выбросов в атмосферу к 2024 году в Нижнем Тагиле снизится на 25,59 тыс. тонн. Фото: Павел Ворожцов.

На снижение вредных выбросов в атмосферу Нижнему Тагилу будет выделено более 7 млрд рублей. Соответствующий план мероприятий по очистке воздуха утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Согласно документу, опубликованному в Telegram-канале "Зелёный змий", совокупный объём выбросов в атмосферу к 2024 году в Нижнем Тагиле снизится на 25,59 тыс. тонн, что составляет 11,2% от уровня выбросов в 2017 году. При этом объём опасных выбросов к тому же сроку сократится до 0,62 тыс. тонн (0,32% уровня 2017 года).

На мероприятия, направленные на снижение выбросов, будет выделено 7,21 млрд рублей, из которых 3,34 млрд рублей - средства федеральной казны.

План включает в себя следующие мероприятия: