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Общество / Природа
2 декабря 2021, 17:13

На очистку воздуха в Нижнем Тагиле потратят 7,2 миллиарда

Нижний Тагил

Совокупный объём выбросов в атмосферу к 2024 году в Нижнем Тагиле снизится на 25,59 тыс. тонн. Фото: Павел Ворожцов.

На снижение вредных выбросов в атмосферу Нижнему Тагилу будет выделено более 7 млрд рублей. Соответствующий план мероприятий по очистке воздуха утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Согласно документу, опубликованному в Telegram-канале "Зелёный змий", совокупный объём выбросов в атмосферу к 2024 году в Нижнем Тагиле снизится на 25,59 тыс. тонн, что составляет 11,2% от уровня выбросов в 2017 году. При этом объём опасных выбросов к тому же сроку сократится до 0,62 тыс. тонн (0,32% уровня 2017 года).

На мероприятия, направленные на снижение выбросов, будет выделено 7,21 млрд рублей, из которых 3,34 млрд рублей - средства федеральной казны.

План включает в себя следующие мероприятия:

  • снижение выбросов от объектов транспортной инфраструктуры (ремонт и модернизация самой инфраструктуры, а также замена общественного транспорта на более экологичные модели);
  • снижение выбросов от промышленных предприятий, включая предприятия теплоэнергетики;
  • снижение выбросов от объектов коммунальной инфраструктуры.

Областная газета Свердловской области

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