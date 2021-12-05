В Свердловской области резко наступят морозы до -31°C

На крайнем севере температура будет опускаться до -31°C. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловскую область резко придут морозы. Днём температур а воздуха будет опускаться до -25°C, ночью - до -31°C.

В понедельник, 6 декабря, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. В светлое время суток температура воздуха составит -6...-11°C,на севере -16...-21°C,на крайнем севере - до -25°C. Ночью температура опустится до -12°C, при прояснениях -17...-22°C, на севере - до -26...-31°C. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

В столице Урала в понедельник будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков, на дорогах гололедица. Днём и ночью воздух прогреется до -7...-9°C.

Во вторник, 7 декабря, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Днём температура достигнет -11...-16°C, на крайнем севере - до -21°C. Ночью от -16 до -21°C, на севере - до -26°C, на крайнем севере - до -30°C.

В Екатеринбург в этот день будет переменная облачность, без существенных осадков. Днём столбик термометра поднимется до -11...-13°C, ночью опустится до -16...18°C.

В среду, 8 декабря, в Свердловской области ожидается переменная облачность без осадков, изморозь. В середине дня местами небольшой снег. Днём температура воздух будет -6...-11°C, на крайнем юго-западе - до -1°C, на крайнем севере - до -16°C. Ночью столбик термометра опустится до -20°C, на крайнем севере до -28°C.

В этот день в Екатеринбурге будет также переменная облачность без существенных осадков, вечером небольшой снег. Днём температура воздуха составит -6...-8°C, ночью до -17°C.