Проверенно «ОГ»: как законно спилить и привезти домой ёлку

Девушки должны выбрать дерево, а мужчины – спилить и дотащить до машины. Фото: Галина Соловьёва

Новый год начинается с ёлки. Её, конечно, можно купить на ближайшем рынке, а можно устроить новогоднее приключение: выехать в лес и срубить ель самому. На абсолютно законную охоту на ёлку отправились корреспонденты «ОГ» Ирина ГИЛЬФАНОВА и Галина СОЛОВЬЁВА в сопровождении группы поддержки.

Охоту на ёлку нужно начинать с оформления договора в любом лесничестве Свердловской области. Всего на Среднем Урале 30 таких учреждений. Журналисты «ОГ», как и большинство жителей Екатеринбурга, выбрали лесничество в Берёзовском. Здесь всегда много народу, и уже утром в первый день оформления договоров на сруб хвойного дерева вся парковка возле здания заполнена машинами.

– В прошлом году количество заявок на ёлку доходило до тысячи, – говорит директор Берёзовского лесничества Александр Петров. – Конечно, нагрузка на лесничих в предновогоднюю пору большая. Я сам до десяти часов вечера подписываю договоры, потому что мы стараемся обеспечить деревьями всех желающих. В одни руки отпускается максимум две сосны, ёлки или пихты, чтобы человек мог забрать дерево не только себе, но и родственникам или друзьям. При этом оптовики у нас закупаться не могут.

Теоретически оформить договор и срубить дерево можно за один день, но тогда это нужно начинать делать с самого утра. А можно разделить это на два разных дня, например, подать заявку в будни, а съездить в лес за деревом в выходные, когда лесничества не работают. По закону приехать за новогодним деревом можно вплоть до 31 декабря, но в организациях просят не тянуть до праздника.

– Если человек подаст заявление на сруб 30 или 31 декабря, то мы физически можем не успеть проследить оплату в банке. Лучше всего оформить договор до 29 декабря, – добавляет директор учреждения. - Когда на улице минус 20 градусов, ёлка становится стеклянной, ветки ломаются, иголки осыпаются. Пока будете грузить дерево в машину, оно сильно испортится. Лучше всего ехать в лес при температуре до минус 10–15 градусов – это главный секрет

ВАЖНО Ёлка, добытая самостоятельно, значительно дешевле купленной. На рынке цена за ёлку начинается от 1 000 рублей. А метровое хвойное дерево, срубленное на территории лесничества, обойдётся в 59,34 рубля, ёлка до двух метров – в 118,68 рубля, до трёх метров – в 178,04 рубля. – Спрос на новогодние деревья постоянно растёт уже на протяжении 13– 14 лет, – отмечает директор Берёзовского лесничества Александр Петров. – Но в этом году народ начал интересоваться заготовкой сосен и ёлок необычайно рано – ещё за полтора месяца до праздника.

Закладывайте два дня

Приезжаем в Берёзовское лесничество в 12:45, когда в учреждении заканчивается время обеда. Возле кабинета уже стоят два человека – их не успели принять утром. Каждый посетитель задерживается на 20–30 минут. В это время за нами выстраивается ещё несколько человек. К слову, все собравшиеся впервые решили покупать новогоднее дерево в лесничестве, а не на базаре или в магазине.

– Ужас, как долго! – возмущается одна из женщин в очереди. – Не ожидала, что это так затянется.

Некоторые люди, не дождавшись своего часа, уходят со словами: «Проще уже купить!» Мы же попадаем в кабинет в 13:40. Здесь работает одна сотрудница и лесничий Валентин Шалагин. Нам дают заявление, в котором нужно указать свои данные, количество хвойных деревьев и их высоту.

– Советую написать в заявлении длину дерева больше, чем вы планируете, – объясняет Валентин Шалагин. – Допустим, не до двух метров, а до трёх. Разница в сумме будет небольшая, зато выбор подходящих деревьев на участке увеличится.

Вместе с заявлением мы отдаём копии паспорта и получаем квитанцию на покупку хвойных деревьев у лесничества. Внести оплату можно через онлайн-сервис или банк. Чек об оплате через Интернет нужно отправить по электронной почте на сайт лесничества и распечатать, квитанцию из банка просто принести с собой.

После оплаты возвращаемся в лесничество и вновь оказываемся в очереди, где проводим ещё один час. Нам выдают четырёхстраничный договор купли-продажи лесных насаждений. Пока мы заполняем документы, в кабинет заглядывают новые посетители.

– Это к вам за ёлкой? – открывает дверь мужчина. – Вы знаете, мне бы побыстрее всё оформить.

– Всем нужно быстрее, – вздыхает в ответ сотрудница. – Но мне приходится прописывать все договора вручную. I Ждите. Все почему-то едут именно в наше лесничество, хотя, кроме Берёзовского, конторы находятся ещё в Верхней Пышме и Среднеуральске.

В каждом экземпляре документа сотрудник лесничества ручкой рисует условную карту, где крестиком отмечает место заготовки новогодних деревьев. На нашей карте указан участок за Старопышминском рядом с Режевским трактом. Получив долгожданный пакет документов, мы на следующий день отправляемся за новогодними деревьями.

За самовольную заготовку елей, сосен и пихт физическим лицам грозят административные штрафы до 4 000 рублей;

грозят административные штрафы до 4 000 рублей; должностным – до 40 тысяч рублей;

– до 40 тысяч рублей; юридическим – до 300 тысяч рублей. Патрульные группы работают каждый день совместно с полицией и инспекторами министерства природных ресурсов и экологии региона. Но в лесничествах считают, что людей останавливают не только крупные штрафы. – Браконьерские вылазки за новогодними деревьями есть, но за сезон их бывает очень немного, – объясняет Александр Петров. – Хотя десять лет назад такое бывало часто. Например, однажды прямо возле нашей конторы срубили ёлочку. Сейчас же граждане стали сознательными и дисциплинированными, привыкли к алгоритму законного получения дерева, да и профилактика приносит свои плоды. В 2020 году на территории лесничества зафиксировано только два случая браконьерства, а в этом пока не выявили ни одного.

Выбор места

Искать хвойные можно только в специально отведённых для этого местах на территории лесничества. Но не всякий сможет по нарисованной карте определить участок, разрешённый под рубку, поэтому лесничий собирает группу людей и выезжает вместе с ними.

Как отмечает Александр Петров, деревья для собственных нужд граждан предоставляются на тех участках, где и так не предполагается наличие кустарниковой растительности. Это квартальные просеки, противопожарные разрывы, минерализированные полосы, трассы лесохозяйственных дорог и другие площади.

– Также мы допускаем вырубку новогодних деревьев под линиями электропередачи – участки расчищают раз в несколько лет, и между этими периодами граждане могут заготовить новогоднее дерево, – говорит Валентин Шалагин. – Но в этом году, к сожалению, все места уже расчистили. Я нашёл только одно поле сельскохозяйственного назначения, заросшее соснами, которое уже в 2022 году разработают и передадут в аренду под посевы. Его площадь более десяти гектаров, и, по моим подсчётам, здесь около десяти тысяч деревьев, так что хватит всём желающим.

Лучше спилить, чем срубить

От Берёзовского лесничества до участка, где можно рубить деревья, около восьми километров.

– Чтобы хвойное дерево дольше стояло, нужно заготовить его в правильное время, – наставляет нас Александр Петров. – Когда на улице минус 20 градусов, ёлка становится стеклянной, ветки ломаются, иголки осыпаются. Пока будете грузить дерево в машину, оно сильно испортится. Лучше всего ехать в лес при температуре до минус 10–15 градусов – это главный секрет. Дома дерево можно поставить в банку с водой и добавить таблетку аспирина.

Мы выезжаем за новогодней красавицей как раз в самое лучшее время – температура на улице всего 5 градусов ниже нуля. В машине – полный пакет документов: договор, квитанции и чеки об оплате, которые нужно показать сотрудникам ГИБДД, если нас остановят. Также с собой верёвки для увязывания сосен и острая пила. По словам лесничих, хвойные деревья лучше спиливать, чтобы иголки не осыпались от удара топором.

На поле мы выбираем одиноко стоящие сосны: именно у них красивые и раскидистые кроны, которые при росте не перекрывали соседние деревья. Измеряем высоту рулеткой, смотрим, не осыпались ли нижние ветви, срезаем и забираем дерево. По правилам пожарной безопасности забираем с собой в машину оставшиеся ветки и мусор.

В итоге пара трёхметровых сосен обошлась журналистам «ОГ» в 178 рублей и 4 копейки каждая, а также в два дня поездок из Екатеринбурга в Берёзовский и в несколько часов в очередях. Возможно, потратить 15 минут и две-три тысячи рублей на ближайшем базаре было бы проще и даже дешевле, чем отправляться в такое предпраздничное приключение за новогодним деревом.

В лесу можно самостоятельно выбрать самую красивую ёлочку, сосну или пихту. Фото: Галина Соловьёва

По словам лесников, хвойное дерево лучше пилить, а не рубить топором. Фото: Галина Соловьёва

Цена на деревья, которые можно срубить на территории лесничеств Свердловской области, начинается от 59 рублей за метр. Фото: Галина Соловьёва

Перед погрузкой в машину дерево лучше связать верёвкой, чтобы не повредить ветки. Фото: Галина Соловьёва

При транспортировке деревьев нужно иметь при себе договор купли-продажи, который человек заключил в лесничестве. Фото: Галина Соловьёва