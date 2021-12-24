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Общество / Природа
24 декабря 2021, 22:15

На Среднем Урале – без снега и морозов

Зима в лесу

В последнюю неделю декабря на Среднем Урале не будет снегопадов. Фото: Галина Соловьева

В последнюю неделю уходящего года в Свердловской области установится привычная для региона температура, а снегопады прекратятся. Подробнее о погоде на предпраздничные дни «Облгазете» рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО.

– Колебания температуры будут продолжаться, но без крепких морозов. В ночные часы в среднем по Свердловской области будет около минус 20 градусов, в дневные часы ожидается от 13 до 19 градусов ниже нуля. На севере региона будет холоднее – традиционно градусов на 5 ниже.

Пока многоснежных периодов не будет, больших осадков не ожидается. Ветер будет умеренный, но в отдельные дни могут быть порывы до 14 метров в секунду.

На 31 декабря предварительно прогнозируется умеренно морозная погода, информация об этом дне будет уточняться позднее.

  • Опубликовано в №240 от 25.12.2021 
Областная газета Свердловской области
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