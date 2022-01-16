В начале недели в Свердловской области будут морозы до -30 °C

Такие морозы продержатся только в начале недели. Фото: Галина Соловьёва

Начало недели не порадует Свердловскую область теплом. Ночью температура воздуха в некоторых частях региона будет опускаться до -30 °C.

В понедельник, 17 января, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. В светлое время суток температура воздуха составит -10...-15 °C, на севере до -20 °C. Ночью температура опустится до -15...-20 °C, на севере -25...-30 °C.

В столице Урала в понедельник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до -10...-12 °C. Ночью температура составит -15...-17 °C.

Во вторник, 18 января, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет переменная облачность, местами небольшой снег. Днём температура достигнет -7...-12 °C. Ночью -10...-15 °C, на севере до -25 °C.

В этот день в Екатеринбурге будет также переменная облачность, без существенных осадков. Днём температура воздуха составит -7...-9 °C, ночью до -12 °C.

В среду, 19 января, в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Днём температура воздуха будет -6...-11 °C. Ночью столбик термометра опустится до -13 °C.

В Екатеринбурге в среду будет переменная облачность, без существенных осадков. Днём столбик термометра поднимется до -6...-8 °C, ночью опустится до -9...-11 °C.