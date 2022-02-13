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13 февраля 2022, 18:41

В Свердловской области похолодает в начале третьей февральской недели

Снег в Екатеринбурге

14 февраля днём будет -7... -12 °С, в горах и низинах до -17 °С. Местами пройдёт снег. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловскую область придёт кратковременное похолодание. Снег должен полностью прекратиться к середине недели.

В ночь на 14 февраля на Среднем Урале ожидается до -10... -15 °С, в горах и низинах -20... -25 °С. В понедельник днём будет -7... -12 °С, в горах и низинах до -17 °С. Местами пройдёт умеренный или небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 5–10 м/с.

Ночь с 14 на 15 февраля будет ещё морознее. Синоптики прогнозируют до -16... -21 °С, на севере -24... -29 °С. В Екатеринбурге столбики термометров опустятся до -18 °С. В вторник днём в Свердловской области будет до -6... -11 °С, на крайнем севере до -14 °С. Осадки в столице Урала должны прекратиться, в других городах вероятен небольшой снег.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до -9... -14 °С, на крайнем севере до -19 °С. Днём ожидается -2... -7 °С, местами пройдёт снег. Уже в четверг осадки в регионе должны прекратиться.

"Вероятны периодические небольшие снегопады. В первые дни недели осадки прекратятся, кратковременно похолодает на 3–4 градуса", — рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

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