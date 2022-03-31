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Общество / Природа
31 марта 2022, 14:08

С 15 апреля в Екатеринбурге введут особый противопожарный режим

Сотрудинки МЧС

Угрозе лесных пожаров подвержены 14 населённых пунктов Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить нормативные документы и провести подготовительные мероприятия для введения в уральской столице особого противопожарного режима. Угрозе лесных пожаров подвержены 14 населённых пунктов Екатеринбурга.

Среди них: посёлки Исток, Садовый, Березит, Зелёный бор, Медный, Северка, Московский, Шувакиш, Шабровский, Верхнемакарово, Широкая речка и село Горный Щит.

"Необходимо подготовиться к слаженной совместной работе по организации и проведению комплексных мер, которые позволят обеспечить соблюдение противопожарного режима. Люди хотят проводить свой досуг на природе, и это хорошо. Поэтому перед нами стоят задачи – защитить лес и население от пожара и организовать безопасный отдых для людей", – передаёт слова Алексея Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В населённых пунктах Екатеринбурга с 15 апреля будет запрещено разведение открытого огня при проведении работ и мероприятий в лесах. Лесные массивы будут патрулировать сотрудники МЧС.

Кроме того, в рамках подготовки к введению особого противопожарного режима будут ликвидированы незаконные свалки мусора, созданы минерализованные противопожарные полосы вокруг населённых пунктов, проверены системы оповещения и приведены в нормативное состояние противопожарные источники воды.

Областная газета Свердловской области

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