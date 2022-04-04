познаем мир

Отдохнуть можно без особого урона для кошелька, если подойти к вопросу тщательно. Фото: Галина Соловьёва

В России в этом сезоне работают уже три туристические программы, которые позволяют выгодно путешествовать по стране. Часть стоимости можно вернуть за билеты и гостиницу или за путёвку в загородный лагерь для ребёнка, а теперь и студенты на каникулах не останутся дома. Корреспондент «Областной газеты» Сергей ХАНДЮКОВ изучил три абсолютно разные программы, которыми можно воспользоваться.

В этом году стартовал второй этап Программы молодёжного и студенческого туризма. Теперь в проекте участвуют 98 городов по всей России, в которые учащиеся вузов, аспиранты, молодые учёные или специалисты до 35 лет могут съездить. Останавливаться путешественники будут в кампусах и общежитиях университетов, цены на жильё обещают доступные. Принять участие в программе можно будет с первого июня.

«Это настоящий импульс, драйвер для развития студенческого туризма. Воспользоваться данной программой легко. Студент должен сформировать заявку на посещение определённого региона на сайте студтуризм.рф. Далее заявка отправляется в вуз, который закреплён в выбранном регионе. Также вуз обеспечивает студента жильём за символическую плату. Это может быть место в кампусе либо в общежитии. А обучающиеся тем временем готовят для гостя культурную программу, – рассказала директор Welcome центра УрФУ Дарья Потехина.

Среди участников программы молодёжного и студенческого туризма более 150 вузов, в том числе МГИМО, МГУ, ВШЭ И РАНХиГС. Молодые люди могут выбрать одно из трёх направлений: научно-популярный туризм, то есть поездка на стажировку или форум, профориентационный туризм – даёт возможность освоить новую специальность, а также культурно-познавательный и рекреационный туризм, то есть путешествовать можно для культурного и личностного развития. Ожидается, что в программе примут участие не менее десяти тысяч человек.

Проект молодёжного и студенческого туризма был разработан на основе опроса более двух с половиной тысяч учащихся вузов со всей страны. Авторы программы утверждают, что были учтены все пожелания по интересным туристическим направлениям и форматам отдыха.

Детям — самое лучшее

Для тех, кто планирует отправить детей в лагерь, есть отличная возможность сэкономить половину стоимости путёвки. Продажи поездок со скидкой стартовали в ночь на 31 марта. Участниками федеральной программы «Туристический кешбэк» стали 52 детских лагеря Свердловской области. Это значит, что вернуть 50 процентов стоимости можно даже за субсидированную путёвку.

«У меня двое детей. Я, как большинство родителей Екатеринбурга, подала заявление на получение субсидированной путёвки. Нам их предоставили, стоимость чуть больше шести тысяч каждая. Я оплатила по всем правилам, и мне уже вернулся кешбэк, то есть я вместо 12 тысяч заплатила шесть», – рассказала жительница Екатеринбурга Валентина Смоленко.

«Родители активно включились в эту программу. У нас она и прошлом году пользовалась огромнейшим спросом. Уже сегодня к нам в фирму звонят мамы, благодарят — начали получать первые кешбэки. В списке нашей компании 18 лагерей, каждый рассчитан примерно на 2 000 детей. Уверена, в этом году охват программой будет практически стопроцентный, – комментирует руководитель туркомпании Галина Терещенко.

«В этом году больший спрос идёт на лагеря Свердловской области. В прошлом году, к примеру, акцент шёл на черноморские базы отдыха. А сейчас родители не хотят отправлять детей так далеко», — добавляет генеральный директор компании-туроператора Евгения Белецкая.

Возврат части стоимости путёвки в муниципальный загородный детский оздоровительный лагерь возможен при определённых условиях. Основное – это оплата, она производится картой «МИР» единым платежом. Сама карта должна быть зарегистрирована в Программе лояльности privetmir.ru. Период проживания в организациях отдыха детей и их оздоровления должен составлять не менее одной смены, независимо от количества дней. Минимальная стоимость туристической услуги никак не ограничена.

Оплату путёвки нужно осуществить через туроператора, зарегистрированного в Едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ), имеющем договор с организацией отдыха детей. При оплате вносится стоимость путёвки и агентский сбор, который устанавливает туроператор. С полным списком лагерей, которые участвуют в проекте, можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.

Вернуть можно 50 процентов стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. Программа рассчитана на детей от семи до 17 лет.

Запрыгнуть в последний вагон

Одна из самых востребованных программ, по условиям которой можно вернуть до 20 процентов от стоимости тура, досрочно завершается. Изначально льготное предложение было запланировано до 30 апреля. Однако сроки проведения акции сократили до восьмого апреля. Дело в том, что средства, выделенные на весеннее окно продаж, практически полностью перечислены туристам. Тем не менее время ещё есть.

Получить кешбэк за турпутёвку или проживание в гостинице могут держатели карт платёжной системы «МИР». Карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности. Оплатить поездку можно до 23:59 мск восьмого апреля 2022 года на странице программы на сайте выбранного туроператора (или уполномоченного туроператором агентства), отеля или агрегатора, участвующих в Программе.

20 процентов стоимости вернут за покупку туристических пакетов, в которые входят: транспорт (перелёт, железнодорожный или автобусный проезд) и проживание в отелях от 2 ночей; железнодорожные туры с ночёвками в поезде и/или отелях; круизные туры; проживание в классифицированных объектах размещения (гостиницы, санатории, пансионаты, парк-отели, базы отдыха, гостиничные комплексы, оздоровительные комплексы и т. д.) от 2 ночей.

Путешествие должно начаться в период с 15 марта и завершиться до 30 июня 2022 года. В программе также участвуют круизы — с момента открытия навигации и по 30 июня. Поехать можно во все регионы России — направление представлены на сайте мирпутешествий.рф.

Отметим, что на 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка было заложено пять млрд рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть — на осенний. В момент, когда туристы используют средства, продажи по программе завершаются. Туристические агентства не без оптимизма смотрят на подобные предложения на рынке.

«Ни для кого не секрет, что сейчас в туристической сфере сложная обстановка. Поэтому мы считаем огромным плюсом, что правительство не только знает об этой проблеме, но и предлагает пути её решения в виде подобных программ. Ведь люди к нам идут, спрашивают, интересуются. У нас каждый день покупают акционные туры по России с кешбэком. Это действительно стимулирует людей путешествовать по России. И я сейчас говорю не только о черноморских курортах. В последнее время наблюдается постепенный рост интереса к Байкалу, Алтаю, Карелии», — делится мнением менеджер по туризму Ксения Беккер.

В 2020 году, в самом начале пандемии, этой программой воспользовались 300 тысяч путешественников, в 2021-м – уже 1,7 миллиона туристов. Рост очевидный. По прогнозам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина,спрос на такие путёвки сейчас будет только возрастать. «Думаю, не менее трёх миллионов туристов воспользуются программой в 2022 году. Тем более с октября предусмотрен ещё один этап», – добавил Барзыкин.