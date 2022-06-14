Загасят всё

С начала пожароопасного сезона на тушение природных возгораний в Свердловской области потратили 12 миллионов рублей. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область в апреле-мае успешно справилась с природными возгораниями, рассказал на вчерашней пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег САНДАКОВ. До конца июня пожаров на Среднем Урале ведомство не прогнозирует, тем не менее совместно с региональными властями держит на особом контроле ситуацию в потенциально опасных с этой точки зрения территориях.

С начала пожароопасного сезона, который стартовал 14 апреля, в Свердловской области зафиксировано 304 природных возгорания — в 2,2 раза меньше, чем в прошлом году, а их площадь уменьшилась в четыре раза, до 10,6 га, – сообщил Олег Сандаков. Причина большинства пожаров – человеческий фактор, они возникают либо во время загородного отдыха, либо при сжигании сухой травы на садовых участках.

2 июня губернатор Евгений Куйвашев отменил особый противопожарный режим на территории региона (ввели 30 апреля – Прим. ред.), однако он продолжает действовать в 22 муниципальных образованиях — Асбестовском, Заречном, Камышловском, Североуральском, Новолялинском, Нижнетагильском, Туринском и ряде других городских округов. Здесь введён запрет на использование открытого огня, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. В лесах Берёзовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Сысерти, Туринска и ещё 10 муниципалитетов гражданам до сих пор запрещено находиться в лесах.

За обеспечением пожарной безопасности следят 635 патрульных групп лесной охраны УрФО. Кроме того, для этого в круглосуточном режиме используются космические спутники, применяются авиамониторинг и системы видеонаблюдения «Лесохранитель». По словам Олега Сандакова, сейчас в Свердловской области установлено около ста камер видеонаблюдения, они охватывают 20–25 процентов территории региона. Камеры фиксируют не только лесные пожары, но и природные возгорания рядом с дорогами, на полях и около населённых пунктов. Это позволяет локализовать и потушить их в течение нескольких часов без большого ущерба для природы и населения.

Ударили рублем С 8 июня штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах выросли многократно: если раньше они составляли для граждан 2–4 тысячи рублей, то сейчас увеличились до 15–30 тысяч. Инспекторы патрульных групп уже наложили 246 штрафов на сумму 9,8 миллиона рублей. Выявлено 18 виновников лесных пожаров, в отношении них правоохранительными органами ведется доследственная проверка.