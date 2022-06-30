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30 июня 2022, 17:09

В Екатеринбурге на выходных синоптики обещают теплую погоду без дождей

Пруд

В пятницу и субботу ожидается переменная облачность, без осадков, в воскресенье в некоторых муниципалитетах возможны кратковременные дожди. Фото: Галина Соловьева

Теплая погода возвращается в Свердловскую область. Уральский гидрометцентр сообщает, что ближайшие три дня в Екатеринбурге и в других муниципалитетах региона будет тепло и почти без осадков.

Ночь на 1 июля в уральской столице будет все еще холодной — в районе +7...+9 °С. Следующие две ночи будет становиться все теплее: +9...+11 °С в субботу, +10...+12 °С в воскресенье. При этом днем столбики термометров будут стабильно показывать +20...+23 °С.

Такой же будет средняя температура воздуха по всей Свердловской области, разве что в отдельных районах воздух может прогреться до +25 °С.

В пятницу и субботу ожидается переменная облачность, без осадков, в воскресенье в некоторых муниципалитетах возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

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