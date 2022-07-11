это жжж неспроста

у входа в улей сотни отравленных пчел Фото: Сергей Прохоров

Мед в этом сезоне станет дефицитным продуктом, на Среднем Урале в этом сезоне его просто некому производить. В регионе массово гибнут пчелы. Сейчас известно, что пострадали почти 600 ульев. Пасечники уверены: виноваты аграрии, которые обрабатывают поля.

География отравлений

О гибели насекомых заявляют пчеловоды из Режевского, Белоярского, Камышловского, Пышминского районов. Именно в восточном направлении Свердловской области традиционно возделывают поля. В этом году много территорий засеяно рапсом.

Светлана Нестерова из поселка Совхозный Белоярского района в начале июля поняла, ждать меда с собственной небольшой пасеки в этом году не стоит. Все 11 пчелосемей погибли.

– Вечером я проверяла все было хорошо, пчелки летали, трудились. Утром пришла к ульям, а там море пчел лежит, я в слезы, не могу удержаться. Пчелы по всему двору падают, лежат, ножками дрыгают, не могут взлететь, – с горечью говорит Светлана. Ветеринарный врач собрал насекомых, чтобы провести анализы, но у нас в регионе могут только исключить гибель пчел от двух самых распространенных инфекций, а вот было ли это отравление пестицидами или гербицидами – такой анализ никто не делает.

Такая же картина и на соседних пасеках, выяснила Светлана. Вместе со знакомыми пчеловодами женщина провела небольшое расследование. Под подозрение сразу попали владельцы близлежащих полей. Хозяин картофельных грядок подтвердил, он обрабатывает растения от вредителей, но соблюдает все меры предосторожности, распыляет растворы по ночам, да и картофель для пчел – культура непривлекательная. Подобный ответ дал и хозяин поля, на котором выращивают укроп. В итоге, главным подозреваемым в этом деле оказался рапс.

– Я от кого-то краем уха услышала, что рядом с нашим поселком посеяли рапс, а дня за два до гибели пчел, мне муж говорит: «Ехали из Белоярского, видели поле такое красивое, желтое», я еще подумала, вот бы пчел туда, сколько бы они нектара натаскали, – говорит Светлана.

Пчеловод из Богдановического района Андрей Месилов говорит, такое с их пасекой впервые. Пчел их семья в поселке Байны держит с 1954 года. Теперь эта «медоносная жила» погибла.

– В Башкирии на региональном уровне приняли закон, ограничивающий применения пестицидов. Нам тоже надо что-то решать на нашем уровне. У меня на сегодняшний день в каждом улье было в среднем 30 килограммов меда, даже если брать советскую систему расчета стоимости, где килограмм меда равен 10 килограммам сахара, то выходит уже приличная сумма, а теперь я еще должен правильно утилизировать весь этот мед, рамки и вощину, я понимаю, какие последствия могут наступить от моих неграмотным действий, нужно все закопать на глубину 2 метра, чтобы медведь не пришел, не раскопал, никакие другие животные не съели и не отравились, говорит Адрей Месилов.

У пчеловода из Камышловского района пострадали 134 пчелосемьи и еще 70 так называемых отводков, в следующем году они должны были стать полноценными семьями.

– Мне немного повезло, была ненастная погода, и пчелы особо не летали, я успел вывезти ульи подальше от полей, но тем не менее пчелы успели нахвататься яда, и мор продолжился уже на новом месте, там теперь такая плачевная картина во многих семьях. Рабочая пчела вся погибла, сейчас зарождается новая, зараженная она или нет будет видно позже, ясной картина станет примерно через месяц. Одно могу сказать уверенно – меда не будет в этом году совсем, – рассказал Игорь Рубцов.

Односельчанин Игоря Рубцова – Сергей Прохоров механизатор по профессии. Сам он пчел не держит, но небольшая пасека есть у его родителей и брата.

– Начнем с того, что я участвовал в опрыскивании этих полей. Обрабатывали рапс, до этого прямо даже днем работали, но препараты были можно сказать безобидные. Я спрашивал у родителей, как пчелки, все было хорошо. В какой-то момент препарат сменили на препарат первого класса опасности для пчел (второй класс опасности для человека), мы стали работать уже вечером, но я не знал этих подробностей, поэтому не забил тревогу вовремя, – говорит Сергей Прохоров.

«Ковровые» обработки

Сергей вместе с ветврачом собрал насекомых, пчелопродукты и образцы рапса, чтобы сдать на анализ. Пришлось везти в Челябинск, само исследование будет проходить в Москве, у местных специалистов нет возможности определить, стали ли пестициды причиной мора пчел.

– Мне из-за всей этой истории пришлось уволиться, как я буду ходить на работу и в это же время собирать документы в суд на директора? Мы, пока нет результатов анализа, не можем утверждать, что пострадали именно от действий агрофирмы, но подозреваем, что обработка препаратами первого класса опасности стала причиной гибели пчел. Предприятие, где я работал, засеяло в этом сезоне порядка 300 гектаров рапсом и около ста гектаров льном, лен зацвел сейчас, но опылять его некому, все пчелы погибли, – говорит Сергей Прохоров.

От химикатов, которыми обрабатывают поля, гибнут в первую очередь рабочие пчелы, те, что приносят нектар. Дальше, по цепочке, если не принять никаких мер, погибнут все обитатели улья. Председателю областного отделения союза пчеловодов России Валентину Суставову в прошлом году пришлось проводить на своей пасеке спасательную операцию. Он недосчитался 10 семей, которые могли за сезон в среднем принести полтонны меда. Но и это не все потери, внутреннее оборудование ульев (рамки и вощину) нужно заменить на новые, купить сахар и кормить пчел сиропом.

– Убытки в среднем 50–70 тысяч рублей на пчелосемью. Потерь много, это ведь не только мед, там и перга, и пыльца, и прополис, и маточное молочко. Когда рабочая пчела погибает, ульевая остается без питания и без воды, так она может прожить всего несколько дней. После отправления необходимо изъять всю пергу и весь нектар, поэтому приходится кормить сахарным сиропом. В этом случае уже не до меда, а лишь бы спасти остатки семьи.

В управлении Россельхознадзора, специалисты которого разбираются в каждом подобном случае, подтвердили: массовая гибель пчел в Свердловской области набирает обороты, и виной всему обработка полей ядохимикатами.

– В этом году погодные условия не позволили обрабатывать поля в начале лета, сейчас, когда рапс зацвел, аграрии пытаются сохранить хоть какой-то урожай, и обработки начали носить массовый характер. Площади под посевами рапса у нас с каждым годом увеличиваются, и вопросы как раз возникают по поводу обработок цветущего рапса, потому что пчелу манит запах, она вылетает и попадает под обработку. Официально к нам поступило от пчеловодов уже 8 обращений (в прошлом году за сезон было 19), плюс мы также рассматриваем обращения, которые поступают по телефону, звонков уже было немало в этом году, – сообщила заместитель начальника отдела земельного надзора управление Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия Щербакова.

Специалисты Россельхознадзора могут провести выездную проверку агропредприятия лишь в том случае, если от обработки пострадали люди. У человека от воздействия пестицидов чаще всего появляются тошнота, рвота, покраснение слизистых, высокая температура и другие признаки отравления. Необходимо обратиться к врачу за помощью, а дальше со справками в прокуратуру.

В случае с пчелами должностные лица проверят журнал обработок, каким препаратом и в какое время опрыскивали поля, и были ли предупреждены местные жители. По закону аграрии за несколько дней должны через СМИ оповестить всех о предстоящей обработке, на полях также должны быть выставлены информационные табло. И если нарушения обнаружат, то в адрес агропредприятия будет направлено предостережение о недопустимости нарушения правил.

Пестицидный удар

Использовать химикаты для обработки полей не запрещено, но важно предупредить всех пчеловодов в округе, чтобы они какое-то время не выпускали пчел.

– Сколько можно удержать в улье пчел? Максимум сутки, больше не просидят, а пестициды первого класса опасности действуют гораздо дольше. Пестициды не оставляют шансов выжить не только вредителям и нашим пчелам, гибнет все живое вокруг: мелкие грызуны, птицы, шмелей не будет, а они занесены в Красную книгу. Даже косули умирают от ядохимикатов этих, они заходят на поля, едят обработанные растения и погибают потом, – говорит пчеловод из Камышловского района Егор Литвинов. Возле нашего села еще не было обработки, но предупредили, что будет, это мне надо свою пасеку куда-то увозить, но куда? Я посмотрел по обработкам, нет трехкилометровой зоны, чтобы были чистые поля, все вокруг рапсом засеяно.

Егор Литвинов как только увидел, что рядом с их поселком будут обрабатывать поля опасным пестицидом, тут же обратился в прокуратуру, надеется, что это поможет избежать гибели пчел. Ведь по сути аграрии и пчеловоды должны быть компаньоми, первые выращивают медоносы, вторые держат пчел, которые опыляют культуры и увеличивают урожайность.

Рапс – хороший медонос, относится к семейству крестоцветных, то есть ближайший родственник капусты, и вредители у них одинаковые. Поэтому, чтобы получить урожай, аграриям приходится обрабатывать поля ядохимикатами. При этом, уверены в региональном отделении союза пчеловодов, не соблюдают СанПиНы и закон о пчеловодстве. Культуры обрабатываются во время цветения и днем, то есть когда пчелы трудятся на полях.

– Рапс должны обрабатывать во время бутонизации, то есть цветок еще не раскрылся, но уже налился, и сообщать должны не только о том, что обрабатывают рапс, но и другие культуры, например, картофель, потому что допустим за картофельном полем есть медоносы, и пролетая через обработанный участок, пчела погибает, – рассказал Валентин Суставов.

Для обработки цветущих растений есть менее опасные препараты, действуют которые от 3 до 5 часов. В этом случае, если поле опрыскать вечером, к утру пчелы уже не заметят никаких химикатов.

– В этом году, обрабатывая такими серьезными препаратами, мы погубим всю пчелу, а в следующем году будет снижение урожайности всех культур на 40%,- делится своим мнением Андрей Месилов.

Судебная практика

В прошлом году пчеловоды Шалинского района потеряли после обработки полей пестицидами не один десяток пчелосемей. Погибших насекомых отправили на анализ, который подтвердил – причина гибели именно ядохимикаты. Объединив усилия, 15 пасечников подали на агропредприятие в суд и выиграли его. Компенсация на всю компанию составила 2 миллиона 700 тысяч рублей. Посчитали только стоимость меда и пчел. Деньги еще не получили, так как в стране сейчас действует мораторий, до первого октября юридические лица могут не выплачивать по исполнительному производству. Тем не менее опыт шалинских пчеловодов оказался полезным для всех остальных.

– Позиция областного суда следующая: нужно доказать количество пострадавших ульев любым способом, фото, видео, свидетели, акт осмотра. Неважно, официально зарегистрирована пасека или нет, главное доказать сам факт существования пчел. Конечно, это дает определенные сложности, мы сами сидели часами смотрели видео, кто сколько наснимал, допрашивали свидетелей, там был, конечно, большой объем работы, но доказали, что пчелы погибли в результате обработки полей рапса пестицидами, – поделилась опытом адвокат Любовь Колотилина.

Информационное табло После поступления информации о гибели пчел министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев провел в Камышловский районе выездное совещание. На встречу пригласили представителей агропредприятий и пчеловодов. В ходе беседы были обсуждены возможные причины гибели пчел, разъяснен порядок применения пестицидов, намечены варианты дальнейших действий, пояснили в региональном министерстве. С 1 июля в Свердловской области внедрена система отслеживания обработок полей. Программа собирает всю информацию о том, какое предприятие, где и когда будет опрыскивать агрохимикатами угодья. В дальнейшем, когда система заработает в полную силу, появится возможность информировать пчеловодов о предстоящих обработках, рассказала заместитель начальника отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия Щербакова.

В тему В Башкирии весной прошлого года в пяти муниципальных районах был введен режим ЧС из-за массового отравления пчел. Полностью погибли 32 и частично более 7 тыс. пчелосемей. В результате пчеловоды получили почти 17 млн рублей компенсации за гибель насекомых. В этом году в пяти районах Алтайского края зафиксированы случаи массового отравления пчел. В настоящее время в регионе подтверждена гибель 90 пчелосемей, еще 230 семей пострадали, также зафиксированы случаи заболевания людей от распространения химикатов. По словам пчеловодов, на эти два региона приходится практически половина всего меда, произведенного в России.