МЧС предупреждает свердловчан о грозах, ливнях и граде 26 июля

Сотрудники МЧС напоминают свердловчанам о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду. Фото: Александр Зайцев

На Среднем Урале во вторник, 26 июля, ожидаются сильные дожди, грозы и град. Сотрудники МЧС напоминают свердловчанам о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду.

Жителям региона рекомендуется отказаться в этот день от туристических походов, сплавов и других видов отдыха на природе. Владельцам частных домов нужно подготовить ливневые канализации, закрывать двери и окна, дымоходы и вентиляции. Подходить к водостокам, молниеотводам, электропроводке и антеннам во время грозы может быть опасно, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Автомобилистам советуют объезжать подтопленные участки дорог. Во время ливня нужно остановиться на обочине, включить аварийные огни, закрыть форточки и переждать дождь.

Также спасатели не рекомендуют укрываться от града и грозы под деревьями.

В случае происшествий и необходимости оказания помощи следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.