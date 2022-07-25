Темы дня

Общество / Природа
25 июля 2022, 14:56

МЧС предупреждает свердловчан о грозах, ливнях и граде 26 июля

Гроза

Сотрудники МЧС напоминают свердловчанам о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду. Фото: Александр Зайцев

На Среднем Урале во вторник, 26 июля, ожидаются сильные дожди, грозы и град. Сотрудники МЧС напоминают свердловчанам о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду.

Жителям региона рекомендуется отказаться в этот день от туристических походов, сплавов и других видов отдыха на природе. Владельцам частных домов нужно подготовить ливневые канализации, закрывать двери и окна, дымоходы и вентиляции. Подходить к водостокам, молниеотводам, электропроводке и антеннам во время грозы может быть опасно, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Автомобилистам советуют объезжать подтопленные участки дорог. Во время ливня нужно остановиться на обочине, включить аварийные огни, закрыть форточки и переждать дождь.

Также спасатели не рекомендуют укрываться от града и грозы под деревьями.

В случае происшествий и необходимости оказания помощи следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.07.2022, 14:56 / Общество
МЧС предупреждает свердловчан о грозах, ливнях и граде 26 июля
25.07.2022, 14:16 / Экономика
Свердловский минфин подвел итоги конкурса "Бюджет для граждан"
25.07.2022, 13:55 / Общество
На Урале хозяин собаки заплатит 200 тысяч двум покусанным школьникам
25.07.2022, 12:58 / Спорт
Строительство биатлонного комплекса имени Антона Шипулина в Екатеринбурге стартует в 2023 году
25.07.2022, 12:34 / Общество
Евгений Жабреев попросил Владимира Путина повторить выплаты семьям с детьми к 1 сентября