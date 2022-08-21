Жара возвращается: на Среднем Урале ожидается потепление до +31 °С

В первую половину недели ветер будет слабым, осадков не ожидается. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловскую область под конец лета возвращается жаркая погода. С 22 по 24 августа температура воздуха будет держаться на уровне +30 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге ближайшие 3 ночи столбики термометров будут показывать +13...+17 °С. Однако днем воздух прогреется до +28...+30 °С. В отдельных районах Свердловской области температура может подниматься до +31 °С.

В первую половину недели ветер будет слабым, осадков не ожидается.

Напомним, что местами на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).