Темы дня

Общество / Природа
21 августа 2022, 16:52

Жара возвращается: на Среднем Урале ожидается потепление до +31 °С

Лето в Екатеринбурге

В первую половину недели ветер будет слабым, осадков не ожидается. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловскую область под конец лета возвращается жаркая погода. С 22 по 24 августа температура воздуха будет держаться на уровне +30 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге ближайшие 3 ночи столбики термометров будут показывать +13...+17 °С. Однако днем воздух прогреется до +28...+30 °С. В отдельных районах Свердловской области температура может подниматься до +31 °С.

В первую половину недели ветер будет слабым, осадков не ожидается.

Напомним, что местами на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.08.2022, 20:49 / Спорт
Свердловская область стала победителем Всероссийской Спартакиады по баскетболу 3х3
21.08.2022, 18:54 / Общество
В поселке Совхозном мужчина устроил перестрелку в гараже и смертельно ранил себя
21.08.2022, 18:02 / Культура
В Москве на 101-м году жизни скончался народный артист РФ Николай Лебедев
21.08.2022, 16:52 / Общество
Жара возвращается: на Среднем Урале ожидается потепление до +31 °С
21.08.2022, 15:43 / Спорт
Российскую и белорусскую сборные по хоккею не допустят к международным соревнованиям в 2023 году