В Свердловской области за сутки ликвидировали 8 природных пожаров

Причиной возгораний во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем местных жителей или туристов. Фото: Галина Соловьева

Общая площадь ликвидированных пожаров составила 19,8 гектара. С огнем боролись около 200 человек и 69 единиц спецтехники.

По данным на сегодняшнее утро, в регионе действуют 10 лесных пожаров общей площадью 64 га — под Екатеринбургом, в Белоярском, Березовском, Кушвинском, Нижнетуринском, Сосьвинском округах. Из них 8 локализованы. Причиной возгорания во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, с 15 апреля по октябрь в регионе действует пожароопасный сезон. В случае необходимости к борьбе с огненной стихией в лесах может быть привлечено 4,5 тысячи человек, задействовано около 2 тысяч единиц техники.

При обнаружении возгорания необходимо сообщать о нем по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".