Синоптики рассказали, когда на Средний Урал придет осенняя погода

На Среднем Урале прохладная погода установится 3 сентября. Фото: Галина Соловьева

Август подходит к концу, уже через два дня ему на смену придет сентябрь. Синоптики рассказали, что прохладная осенняя погода установится на Урале не сразу, однако это произойдет уже в конце текущей недели.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, август 2022 года может стать одним из самых жарких и сухих в истории метеонаблюдений — на Урале количество осадков, выпавших за месяц, составляет всего 3–10% от нормы. Синоптики также прогнозируют, что засушливость негативно скажется на развитии сельхозкультур и наполненности водоемов.

При этом в ближайшие дни через Свердловскую область и Пермский край пройдет динамичный циклон, который принесет с собой плотную облачность, дожди и похолодание. На Среднем Урале прохладная погода установится 3 сентября.

"Температура воздуха 3 и 4 сентября ночью +6...+11 °С, днем +11...+16 °С. В рабочий период следующей недели существенные осадки маловероятны, температура в период с 5 по 9 сентября ночью +4...+9 °С, возможно понижение в отдельных районах до слабых заморозков, днем +10...+15 °С", — рассказала главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко.