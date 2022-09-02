Закроем летний сезон ярко

Каждое национально-культурное объединение представит народные танцы, кухню и ремесла. Фото: Павел Ворожцов

Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 4 сентября — в первое воскресенье месяца. В этом году праздник жители региона отметят в двадцатый, юбилейный раз. Он станет особенно значимым еще и потому, что приурочен к Году культурного наследия народов России, объявленному Президентом России.

Праздник вновь соберет представителей национально-культурных объединений, жителей и гостей Екатеринбурга и области. Ежегодно в нем принимают участие более 20 тысяч человек.

– В День народов Среднего Урала на площадке разместятся 30 национальных подворий, которые позволят гостям ближе познакомиться с обычаями и культурой многонационального Урала. Здесь же будут работать ремесленные мастерские, пройдут спортивные и развлекательные мероприятия, ярмарки и мастер-классы. Само празднование будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов, – отметил председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев.

Весь праздник будет проходить на площадке фан-зоны площадью 15 тысяч квадратных метров, которая использовалась во время чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам пресс-секретаря ЦПКиО им. Маяковского Евгении Поль-Ждановой, такая концепция была выбрана специально для удобства гостей. Все активности будут в шаговой доступности друг от друга.

Помимо национальных подворий на территории также расположатся зона дегустации, интерактивные и спортивные площадки. На сцене в течение всего дня будет идти концерт, программа которого объединит артистов разных народов.

– Главная сцена будет работать с 12 до 18 часов. На ней будут выступать профессиональные коллективы, например, государственный академический русский народный хор. Праздничный марафон подхватят также и любительские команды, которые работают в культурно-досуговых учреждениях и национально-культурных автономиях региона. Всего запланировано более 60 различных номеров, – добавил генеральный директор Свердловского государственного областного дворца народного творчества Михаил Турыгин.

Кому не удастся посетить праздник, сможет посмотреть прямую трансляцию. Ее будут вести на сайте Свердловского государственного областного дворца народного творчества.

Следует отметить, что мероприятия, приуроченные ко Дню народов Среднего Урала, также пройдут во многих муниципальных образованиях Свердловской области. Они стартовали еще в августе и завершатся в конце сентября.

День народов Среднего Урала — традиционный праздник гордости и признания всех 160 народностей, проживающих на территории Свердловской области. Праздник народного творчества и национальных культур был учрежден в 2002 году губернатором региона.