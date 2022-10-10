На прогулку только в наморднике

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В Свердловской области начался прием заявок на получение гранта на организацию деятельности приютов для бездомных животных. Решение о предоставлении господдержки правительство региона приняло еще в июне. В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 2,8 миллиона рублей. А вот владельцы некоторых пород собак могут нарваться на штраф за неправильный выгул своего питомца. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Грантовая поддержка

Конкурсную заявку на получение гранта могут подать до 17 октября социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие помещения для содержания животных и ухода за ними. При этом опыт работы в сфере защиты животных у некоммерческой организации должен составлять не менее одного года. Средства гранта можно будет направить на устройство вольеров и стерилизацию бездомных собак.

– Объем средств гранта на финансовое обеспечение затрат, связанных с мероприятиями, будет осуществляться в соответствии с заявкой получателя гранта из расчета не более 79,8 тысячи рублей на устройство одного вольера и не более 2,2 тысячи рублей на стерилизацию (кастрацию) одного животного. Перечень необходимых документов для подачи заявки размещен в объявлении на нашем сайте и в социальных сетях, – рассказала начальник отдела государственного надзора в сфере обращения с животными и лабораторного контроля департамента ветеринарии Свердловской области Анна Упорова.

Выделение бюджетных средств на гранты зоозащитникам, безусловно, дело очень нужное и важное, считают зоозащитники. По словам директора фонда «Зоозащита» Анны Вайман, господдержка поможет улучшить условия содержания животных и частично снизить финансовую нагрузку при проведении стерилизации: «У нашего фонда есть договорные отношения как с частными лицами, которые принимают собак на передержку, так и с ветеринарной клиникой. Будем подавать заявку на оба направления господдержки».

Под опекой фонда сегодня находятся 250 собак и 120 кошек. Помощь государства сейчас как нельзя кстати, говорят зоозащитники. Так как в последнее время животным все сложнее становится найти любящих хозяев, люди неохотно забирают питомцев из приюта. К сожалению, и беспризорных животных на улицах не становится меньше.

– Чтобы раз и навсегда решить данную проблему, необходим комплексный подход. Во-первых, нужно строить государственные приюты для животных, особенно старых, агрессивных. Конечно же, не обойтись без программы по стерилизации животных, причем не только беспризорных, но и домашних. Ведь они тоже плодятся, а люди не находят ничего легче, чем потомство просто выкинуть на улицу. Только так можно решить проблему бродячих кошек и собак, – добавила Анна Вайман.

Сегодня в регионе животные без владельца размещаются в 11 частных и одном муниципальном приюте. Для решения проблемы гуманного обращения с бездомными собаками и кошками в Свердловской области уже разработана дорожная карта по созданию приютов. В планах до 2026 года построить помещения для содержания беспризорников в каждом управленческом округе и в Екатеринбурге.

Штрафы будут

Однако зачастую большую опасность для людей представляют не бродячие собаки. При выгуле своего питомца многие хозяева не считают нужным надевать на него намордник и не всегда берут на поводок, а это запрещено. Но наказания за нарушение этого запрета нет. Такой пробел в федеральном законодательстве обнаружил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. Он подготовил постановление с законотворческой инициативой, чтобы исправить недоразумение. Свердловские коллеги инициативу одобрили.

– Соблюдение некоторых запретов сейчас действительно оставлено на совесть граждан. Обычная практика такова, что мы не готовим в поддержку или противовес инициативы, с которыми уже выступили наши коллеги. Они рассылают по законодательным собраниям свою инициативу, мы рассматриваем и принимаем постановление с поддержкой. Далее проекты вносят в Государственную Думу, – прокомментировал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Андрей Рябоконь предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 8.52 «Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка». В ней установить: если животное свободно гуляет на неогороженной территории, обозначенной предупреждающей надписью, а в другом месте без поводка и намордника, наказывать владельцев – граждан на 3–5 тысяч рублей, должностных лиц – до 15 тысяч, юридических – до 30 тысяч рублей.

По словам Андрея Рябоконя, ежегодно фиксируется значительное количество случаев нападений на людей крупных собак, имеющих хозяев. Большинство таких нападений связано с нарушением требований к содержанию и выгулу домашних животных. А это в свою очередь приводит к немалому количеству пострадавших от укусов собак.

Так, например, только за восемь месяцев этого года в Екатеринбурге станцией скорой медицинской помощи им. Капиноса зарегистрировано более 400 вызовов, связанных с укусом собак. Более 170 из них – покусанные дети. Количество вызовов за аналогичный период прошлого года – около 700, из которых почти 300 – дети. Каков процент из этих случаев совершили собаки, имеющие хозяев, сказать никто не берется. Однако ясно одно, данный вопрос необходимо решать.

Сегодня готовится новый федеральный законопроект № 41446–8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в целях установления административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных)».

– Он сейчас находится на стадии рассмотрения. Согласно новому закону ответственность за несоблюдение требований по содержанию домашних животных будет налагаться в виде предупреждения или штрафа размером от 500 до 1500 рублей. В этот законопроект как раз и попадут все самые частые нарушения по содержанию домашних животных. Это, как правило, выгул собак в неположенном месте без поводка и намордника и так далее, – говорит адвокат Анна Шилова.

Зоозащитники с воодушевлением ждут, когда будет принят закон. Более того, они бы не прочь его ужесточить. Так как сейчас пристальное внимание к собакам потенциально опасных пород (смотрите врезку), хотя, по словам специалистов, такие псы достаточно редкое явление, встречаются амбульдоги или бэндоги на улицах городов нечасто. А вот более популярные таксы только на первый взгляд безобидные милашки.

– Я бы ввела штрафные санкции для тех, кто применяет свободный выгул для всех пород собак в принципе. Потому как даже такса может быть опасна. А я напомню – это норная собака, которая используется для охоты на норных животных: лис, енотов. Их она вытаскивает зубами. У нее сила сжатия зубов ничуть не меньше, чем у крупной собаки. Невоспитанная и недрессированная собака любого размера может нанести урон. Но у нас общество еще не понимает, к сожалению, этого, – добавляет Анна Вайман.

Врач скорой медицинской помощи, анестезиолог-реаниматолог, заведующая Учебным центром станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Мария Малыгина напоминает, что при контакте с незнакомой или бродячей собакой всегда существует угроза заразиться бешенством. Даже если просто слюна попала на кожу, есть риск заражения этим опасным заболеванием. Слюна через руки может попасть на слизистую. Поэтому поверхностные раны, прикусы надо сразу тщательно промыть с мылом или обработать антисептиком.

– В скорую помощь нужно в обязательном порядке обращаться при массивном кровотечении, больших рваных ранах, при переломах (собаки крупной породы могут прокусить кости конечностей). Если укусила домашняя собака, привитая от бешенства, царапины и небольшие рваные раны можно обработать без обращения в травмпункт. Но обязательно наблюдать за тем, как заживает рана: если закрылась и нет воспаления – то все хорошо. А если появляются признаки воспаления: припухлость, покраснение вокруг, отек, выделяется гной, повышается температура – в таком случае необходимо обратиться или в травмпункт, или к хирургам, – подчеркнула хирург.

Важно В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 июля 2019 года потенциально опасными считаются 12 пород собак и их метисы, «обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы, и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей», в частности акбаш,

американский бандог,

амбульдог,

бразильский бульдог,

булли кутта,

бульдог алапахский чистокровный (отто),

бэндог,

волко-собачьи гибриды,

волкособ (гибрид волка),

гуль дог,

питбульмастиф,

северокавказская собака, а также метисы этих пород.