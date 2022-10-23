Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение на 24 октября из-за сильного ветра

Пешеходам следует держаться подальше от линий электропередачи, неустойчивых конструкций, рекламных щитов и деревьев. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале 24 октября ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Сотрудники МЧС напоминают, какие меры безопасности необходимо соблюдать в такую погоду.

В понедельник следует ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Пешеходам рекомендуют держаться подальше от линий электропередачи, неустойчивых конструкций, рекламных щитов и деревьев, а автомобилистам — не ставить машины возле этих объектов.

Прятаться около домов опасно, так как из-за ветра с крыши может упасть шифер и другие предметы.

В квартирах нужно плотно закрывать окна. Владельцам частных домов и дачных участков рекомендуется проверить прочность крепления тепличных и других конструкций. Особенно важно в такую погоду соблюдать правила пожарной безопасности, потому что сильный ветер может быстро разнести огонь.

О происшествиях можно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.