В Свердловской области к концу недели похолодает до -8 °С

Ближайшие три дня на всей территории Свердловской области ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега. Фото: Владимир Мартьянов

До конца текущей недели температура на Среднем Урале будет то опускаться, то подниматься. В выходные ночью в некоторых муниципалитетах столбики термометров покажут -8 °С.

Как сообщают синоптики Уральского гидрометцентра, ближайшие три дня на всей территории Свердловской области ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега.

В Екатеринбурге в четверг, пятницу и субботу температура воздуха днем будет находиться около 0 °С. Ночью столбики термометров будут стабильно показывать -1...-3 °С. При этом в других муниципалитетах ночная температура может опускаться до -6 °С, а на севере региона — до -8 °С.

Ночью и утром на дорогах Свердловской области может быть гололедица.