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Общество / Природа
10 ноября 2022, 21:41

В Екатеринбурге до конца недели сохранятся плюсовые температуры

слякоть

Каждый день будут идти дожди и мокрый снег. Фото: Полина Зиновьева

Слякоть в Екатеринбурге продержится как минимум до конца текущей недели: с пятницы по воскресенье температура воздуха не будет опускаться ниже 0 °С. При этом в некоторых муниципалитетах и на севере Свердловской области температура может упасть до -10...-12 °С.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, ближайшие три ночи столбики термометров в Екатеринбурге будут показывать 0...+3 °С, а днем температура будет подниматься до +4 °С. Ежедневно будут идти дожди и мокрый снег.

В других районах Среднего Урала также ожидаются осадки, однако из-за более низкой ночной температуры на дорогах возможна гололедица. Так, в субботу ночью в северных муниципалитетах ожидается похолодание до -5...-10 °С, а в ночь на воскресенье — до -12 °С. При этом средняя дневная температура в регионе будет находиться на уровне 0...+5 °С.

Областная газета Свердловской области

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