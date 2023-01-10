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10 января 2023, 17:18

Аномальные холода уходят из Свердловской области

мороз

К пятнице дневная температура воздуха поднимется до -7 °С. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловскую область, где последние несколько дней были сильные морозы, приходит потепление. К пятнице дневная температура воздуха поднимется до -7 °С.

Как сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, холодный антициклон, центр которого находится над Средним Поволжьем, уходит на запад Казахстана.

"В ближайшие сутки на Урале ожидается повышение температуры на 6–8 градусов, к пятнице еще на 4–6 градусов, значительных осадков не предполагается. В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели, 14–17 января, в Свердловской области наиболее вероятна температура воздуха ночью -12…-17 °С, днем -8…-13 °С, что на 2–3 градуса выше климатической нормы", — заявила Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге ночью 11 января столбики термометров будут показывать -19…-21 °С, а днем — -16…-18 °С. Вплоть до конца рабочей недели температура ежедневно будет повышаться: в четверг, 12 января, ожидается -17…-19 °С ночью и -13…-15 °С днем, а в пятницу, 13 января, будет -13…-15 °С ночью и -9…-11 °С днем.

Ближайшие три дня в столице Урала будет облачно и преимущественно без осадков, ветер западный, 4–9 метров в секунду.

В Свердловской области погода существенно отличаться не будет, возможны температурные колебания в пределах 2–3 градусов.

Областная газета Свердловской области

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