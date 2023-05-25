Доброволец – на квадроцикл!

Фото: Администрация Старопышминска

Свердловские главы по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА начали формировать патрульные группы для работы на въездах в лесные массивы. Одной из первых о начале работы объявила в социальных сетях администрация поселока Старопышминск в Березовском городском округе.

Поручение мэрам сформировать патрульные группы из представителей МЧС, полиции, лесоохраны и общественников Евгений Куйвашев дал 23 мая. Каждая группа должна состоять из четырех человек. Она должна контролировать соблюдение жителями особого противопожарного режима, в том числе не допускать походов в лес, разведения костров и использования открытого огня.

#ПОЖАРНЫЙ_РЕЖИМ Евгений Куйвашев принял решение о поощрении добровольцев. Участвующие в непосредственной ликвидации пожаров, патрулировании, получат вознаграждение за работу, начиная с 5 мая – даты введения режима ЧС в лесах. Выплата составит 50 рублей в час при работе до 4 часов и 100 рублей в час при работе свыше 4 часов. На денежное вознаграждение смогут претендовать те, кто сообщил достоверную информацию о виновниках возгораний или помог с их задержанием. Если правоохранительные органы подтверждают информацию, – 50 тысяч рублей. Если же гражданин не только сообщил, но и помог задержать виновника – 100 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо будет обращаться в минприроды региона.

24 мая на странице администрации Старопышминска в социальных сетях появилось сообщение, призывающее активных жителей, прежде всего имеющих квадроциклы, записаться на дежурство с пятницы по воскресенье.

Вчера Евгений Куйвашев работал в Малышевском городском округе. Там продолжается ликвидация крупного природного возгорания. Пожар локализован на площади 350 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. В борьбе с огнем задействованы 45 человек и 6 единиц техники. Губернатор поблагодарил спасателей и добровольцев за работу.

Как сообщила «ОГ» глава поселка Юлия Кондакова, жители отреагировали сразу же:

– Двое молодых мужчин нам позвонили, у них есть квадроциклы, и они готовы набрать в свои патрульные группы людей.

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов сообщил «ОГ», что патрульные группы для работы в лесах формируются во всех населенных пунктах муниципалитета.

– Уже организованы 14 постов по маршрутам наиболее вероятного проникновения людей в леса. Дежурство несут лесники, ветераны МВД, казаки. Если заметят кого-то в лесу, проводят профилактическую беседу. Если человек не желает соблюдать противопожарный режим – на место выезжает наряд полиции, составляется протокол о нарушении, – рассказал глава.

По словам Евгения Писцова, у каждого патрульного на руках – текст указа губернатора об особом противопожарном режиме.