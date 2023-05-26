«Пот ручьём, перчатки протёр, зато качественно поработал»

Алексей Шмыков взял на себя самую тяжелую работу

В Свердловской области продолжается Экологическая неделя. На этой неделе более 50 работников региональных министерств и департаментов отправились на борьбу с мусором в Шарташский лесопарк. В 30-градусную жару, вооружившись граблями, вместе со всеми в карьере наводили порядок первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и глава регионального министерства природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов. О том, как прошел субботник, – в репортаже корреспондента «Областной газеты» Василия Алексеева.

Мы на улице Владимира Высоцкого – скоростной поток машин, шум и пыль. Плата за цивилизацию, которую отдает большой город. Технологии не оставляют нас и на окраине Екатеринбурга: подъезжает электромобиль, и мы отправляемся на очистку Каменного карьера Шарташского лесопарка от мусора. Мимо проносятся домики, воркауты, в автомобильном плеере – экскурсия об истории озера. «На берегах Шарташа располагалось до десяти поселений и стоянок древнего человека. Самые ранние селища и жертвенники относят к четвёртому-третьему, а по некоторым данным и к девятому тысячелетию до нашей эры», – читает диктор.

Фото: Павел Ворожцов

Кажется, что цивилизация здесь была всегда и от шума большого города не скрыться даже на Шарташе, но проходит семь минут – и мы окружены зеленью леса. Тишина, пение птиц и чистый воздух.

Участников субботника встречает директор Шарташского лесопарка Сергей Бондарев, который и распределяет всех на три «команды»: на сбор камней, бытового мусора и сухой травы. За работу обещает приз. Для поднятия настроения из динамиков звучат бодрые советские песни.

«Цель субботника – не только навести порядок на территории, но и объединить коллектив», – воодушевляет участников Сергей Бондарев.

Министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов считает, что в связи с пожарами субботник стал не только мероприятием, когда люди просто наводят порядок на какой-то территории.

«У меня ещё предложение: все команды выносят разные сушины. У нас горят леса, и на противопожарное обустройство влияет отсутствие хлама на территории с лесными насаждениями. Мы вынесем валежник, сухие ветки и всё подметём, чтобы в лесу осталось как можно меньше горючего материала», – призывает Денис Мамонтов.

Фото: Павел Ворожцов

Министр объясняет, что сами по себе весенние низовые пожары обычно слабы и не способны принести большого вреда лесным насаждениям. Серьёзную опасность представляет верховой пожар. Ведь даже если деревьям удается пережить бедствие, страдает их корневая система, что сделает растения беззащитными перед болезнями и насекомыми.

Алексей Шмыков не сразу даёт интервью журналистам. Первый заместитель губернатора перетаскивает с лесных тропинок сухие брёвна и корни, иногда переключаясь на крупные камни, и отрываться от работы не намерен. Выбрав момент, когда в работе наступил небольшой перерыв, мы всё-таки получили короткий комментарий. Алексей Шмыков объясняет важность уборки леса противопожарной безопасностью и борьбой с клещами, проблема с которыми на Урале стоит также остро.

«Всегда в тёплое время, после схода снега, в каждом частном домовладении рачительные хозяева начинают убирать территорию от сухой травы, от накопившегося за зиму мусора, но не только у себя, но и на общественных территориях. Субботники – традиция очень добрая и полезная», – объясняет первый заместитель губернатора.

Фото: Павел Ворожцов

За два часа работы Каменный карьер стал похож на территорию городского парка – сотрудники ведомств аккуратно сложили сухую траву, камни и брёвна в месте для мусора и отправились на заслуженный отдых – пить чай с пирогами. Сергей Бондарев, как и обещал, вручает приз – пакет с крупными спелыми мандаринами.

«Мы собирали мелкий мусор: было много битого стекла и сигаретных окурков. Однако все заряженные, дружные, и работать было комфортно. Мы не ожидали, что после работы будет каша, вкусный чай с лимоном, поэтому мы быстренько отнесли мусор к мусорным бакам и бегом пополнять силы вкусной перловкой. Во время работы обсуждали с коллегами, как придём на работу, будем очень довольны, насыщены кислородом и лесом. Почаще бы так выбираться», – делится впечатлениями одна из участниц субботника Анастасия Олюнина.

«Мусора мы собрали много, плодотворно поработали. Я был в команде, которая занимается камнями. Пот ручьём, перчатки протёр, зато качественно поработал. Мы готовы работать в любых условиях, поэтому не страшно, что на улице 30 градусов, не боимся мы жары, как и морозов», – замминистра природных ресурсов и экологии региона Антон Сафронов настроен по-боевому.

Мусор собран, чай допит, пироги съедены – электромобиль везёт нас обратно в шумный и вечно спешащий Екатеринбург. Поток машин, шум и пыль. И как-то сами собой вспоминаются слова Анастасии: «Почаще бы так выбираться».