На Среднем Урале усилена охрана лесов

Лесная охрана была усилена на территории всего региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

За два выходных дня контрольные группы провели более 200 патрулирований лесов. С гражданами проведено всего 887 профилактических бесед, распространено 552 листовки.

Как сообщает департамент информационной политики региона, специалисты не только выявили и предотвратили нарушения особого противопожарного режима, установленного губернатором Свердловской области ​Евгением Куйвашевым​, но и нашли потерявшегося ребенка.

"Лесная охрана была усилена в прошедшие выходные дни на территории всего региона. Важно, что к работе подключились арендаторы лесных участков. Снижение ущерба от лесных пожаров – одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология". Представители лесничеств, сотрудники министерства и отделов лесного контроля по округам, арендаторы и добровольцы – всего в патрулировании приняли участие 319 человек", – отметил министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Так, на территории Карпинского лесничества возле линии электропередач патрульная группа обнаружила склад древесины. Для установления виновных лиц материалы переданы в правоохранительные органы.

На территории Байкаловского лесничества вблизи деревни Ермолино Слободо-Туринского района при попытке кражи сухих и поваленных ветром деревьев задержан гражданин.

Патрульная группа Шарташского лесного парка обнаружила пятилетнего ребенка. Малыш потерялся и не мог самостоятельно найти родителей. Ему помогли работники парка и лесничие, совершавшие обход.

На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением ​Евгения Куйвашева​. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки, проводить пожароопасные работы, в том числе сварку, а также запускать фейерверки и организовывать фаер-шоу. Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев отменил режим ЧС в лесах.

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