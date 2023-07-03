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Общество / Природа
3 июля 2023, 19:00

На Среднем Урале усилена охрана лесов

Лесной патруль

Лесная охрана была усилена на территории всего региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

За два выходных дня контрольные группы провели более 200 патрулирований лесов. С гражданами проведено всего 887 профилактических бесед, распространено 552 листовки.  

Как сообщает департамент информационной политики региона, специалисты не только выявили и предотвратили нарушения особого противопожарного режима, установленного губернатором Свердловской области ​Евгением Куйвашевым​, но и нашли потерявшегося ребенка. 

"Лесная охрана была усилена в прошедшие выходные дни на территории всего региона. Важно, что к работе подключились арендаторы лесных участков. Снижение ущерба от лесных пожаров – одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология". Представители лесничеств, сотрудники министерства и отделов лесного контроля по округам, арендаторы и добровольцы – всего в патрулировании приняли участие 319 человек", – отметил министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.  

Так, на территории Карпинского лесничества возле линии электропередач патрульная группа обнаружила склад древесины. Для установления виновных лиц материалы переданы в правоохранительные органы.  

На территории Байкаловского лесничества вблизи деревни Ермолино Слободо-Туринского района при попытке кражи сухих и поваленных ветром деревьев задержан гражданин. 

Патрульная группа Шарташского лесного парка обнаружила пятилетнего ребенка. Малыш потерялся и не мог самостоятельно найти родителей. Ему помогли работники парка и лесничие, совершавшие обход. 

На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением ​Евгения Куйвашева​. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки, проводить пожароопасные работы, в том числе сварку, а также запускать фейерверки и организовывать фаер-шоу. Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. 

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев отменил режим ЧС в лесах. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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