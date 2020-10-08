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8 октября 2020, 08:33

Православная церковь отмечает день памяти Сергия Радонежского

митрополит Екатеринбургсский и Верхотурский Кирилл совершил богослужение в Вознесенском архиерейском подворье

В день памяти Сергия Радонежского верующие молятся о счастье, здоровье, удаче во всех делах, в работе и учёбе. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

8 октября православные верующие вспоминают преставление преподобного Сергия Радонежского. Накануне митрополит Екатеринбургсский и Верхотурский Кирилл совершил богослужение в Вознесенском архиерейском подворье.

Владыке сослужили настоятель храма Вознесения Господня в Екатеринбурге иеромонах Кирилл (Корытко), секретарь епархиального управления и духовенство, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Известно, что Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского и русское воинство на победу в Куликовской битве с татарским ханом Мамаем в 1380 году. При жизни преподобный Сергий совершал чудеса, ученики его основывали монастыри и храмы. Сам он считается основателем Троице-Сергиевы Лавры. В мае этого года исполнилось 706 лет со дня его рождения.

В день памяти Сергия Радонежского верующие молятся о счастье, здоровье, удаче во всех делах, в работе и учёбе.

В народе этот день прозвали капустником, так как в это время было принято всей семьёй рубить капусту и заготавливать её на зиму. По погоде 8 октября судили, когда начнётся зима: если в этот день выпадал первый снег, то установление зимы ждали на Михайлов день (21 ноября), если погода хорошая, то ожидалось, что она простоит три недели.

Областная газета Свердловской области

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