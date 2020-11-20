Темы дня

Общество / Религия
20 ноября 2020, 16:04

Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с 74-летием

Владимир Путин и Патриарх Кирилл

Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с 74-летием. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил предстоятеля РПЦ с днём рождения.

Сегодня, 20 ноября, Патриарх Кирилл отмечает своё 74-летие. На то, что встреча совпадает с днём рождения Владимир Путин обратил особое внимание. Президент РФ поздравил именинника, пожелав ему здоровья и успеха.

В ходе самой встречи обсуждалась, в частности, деятельность Русской православной церкви в период пандемии коронавируса, передаёт пресс-служба Кремля.

Ранее Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ваша огромная созидательная деятельность заслуживает большого уважения и благодарности", – заявил председатель Правительства РФ. Он также пожелал патриарху долгих лет жизни, успехов в ответственном служении на благо России и РПЦ.

По данным сайта Русской православной церкви, сегодня Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Святого благоверного князя Александра Невского в одноимённом скиту близ Переделкино.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.11.2020, 17:32 / Общество
Около 30% обследованных свердловчан имеют антитела к коронавирусу
20.11.2020, 16:53 / Общество
На свердловских дорогах будут ловить должников по штрафам ГИБДД
20.11.2020, 16:29 / Общество
На Среднем Урале планируется сокращение числа коек для пациентов с COVID-19
20.11.2020, 16:18 / Общество
В Нижнем Тагиле мужчина, выходивший из трамвая, попал под колёса машины
20.11.2020, 16:04 / Общество
Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с 74-летием