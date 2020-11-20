Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с 74-летием. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил предстоятеля РПЦ с днём рождения.

Сегодня, 20 ноября, Патриарх Кирилл отмечает своё 74-летие. На то, что встреча совпадает с днём рождения Владимир Путин обратил особое внимание. Президент РФ поздравил именинника, пожелав ему здоровья и успеха.

В ходе самой встречи обсуждалась, в частности, деятельность Русской православной церкви в период пандемии коронавируса, передаёт пресс-служба Кремля.

Ранее Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ваша огромная созидательная деятельность заслуживает большого уважения и благодарности", – заявил председатель Правительства РФ. Он также пожелал патриарху долгих лет жизни, успехов в ответственном служении на благо России и РПЦ.

По данным сайта Русской православной церкви, сегодня Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Святого благоверного князя Александра Невского в одноимённом скиту близ Переделкино.