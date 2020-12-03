Стали известны график богослужений и программа мероприятий на День святой Екатерины

Святая Екатерина является покровительницей наук, знания и учения, ремесел и горного дела, невест. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

7 декабря Екатеринбург ежегодно отмечает День святой Екатерины - небесной покровительницы города. В понедельник в храмах Екатеринбургской митрополии состоятся праздничные богослужения.

Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Праздничное вечернее богослужение пройдёт там же. Всенощное бдение начнётся 6 декабря в 17:00.

Сейчас в столице Урала проходят Екатерининские дни, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Так, до 13 декабря в центре "Царский" проводится выставка ХХII конкурса детского творчества "Град святой Екатерины". 7 декабря в 18:30 там состоится концерт "Подношение святой Екатерине" в исполнении артистов Театра слова народной артистки России Тамары Ворониной. В этот же день будут объявлены имена лауреатов Премии главы митрополии в сфере культуры и искусства. Кроме того, завершается ХVII Фестиваль чтецов, алтарников и хоровых коллективов в честь святой великомученицы.

Добавим, что Святая Екатерина является покровительницей наук, знания и учения, ремесел и горного дела, невест.