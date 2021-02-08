Праздник Собора новомучеников и исповедников собрал в Екатеринбурге представителей пяти поместных православных церквей – Антиохийской, Американской, Грузинской, Сербской и Чешской. Фото: пресс-служба екатеринбургской епархии

В минувшее воскресенье в праздник Собора новомучеников и исповедников Русской Церкви в екатеринбургском Храме-на-Крови прошла литургия с участием предстоятелей и клириков пяти поместных церквей*. Почему память о русской Голгофе сегодня объединяет православных разных стран и как сказалась пандемия на верующих, журналисту «Облгазеты» рассказали представитель Грузинской православной церкви в России протоиерей Кахабер Гоготишвили и представитель Церкви в Америке при патриархе Московском и всея Руси протоиерей Даниил Андреюк.

Протоиерей Кахабер: «то время, когда враг рода человеческого хочет нас разлучить, важно, чтобы мы общались друг с другом» Фото: Алексей Кунилов

О Русской Голгофе

К.Г.: Новомученики русской церкви – общая история для нас, потому что гонения на верующих были как в России, так и в Грузии. Это ещё и очень близкие к нам по времени события, потому что по историческим меркам все эти гонения происходили почти вчера. Когда нам рассказывали о гонениях на христиан в I, III веках нашей эры, это казалось чем-то давним, почти легендой. А эти события – недавняя история, о которой нельзя забывать. И никто не может утверждать, что это никогда не повторится.

Д.А.: Многие новомученики и исповедники церкви русской несли послушание и на североамериканском континенте. Святитель Тихон на протяжении семи лет нёс послушание в Америке. Настоятель кафедрального собора в Нью-Йорке протопресвитер Александр Хотовицкий много лет служил в Америке, вернулся в Россию и сразу попал под расстрел. Один из первых новомучеников, Иоанн Кочуров, был расстрелян в Петрограде. В Америке он был настоятелем кафедрального собора в Чикаго. Пример этих людей нас объединяет. Сам император Николай II поддерживал финансово строительство многих храмов в Америке. Для нас это важно – почтить их память именно в Екатеринбурге, где закончилась земная жизнь царственных страстотерпцев, и подчеркнуть наше единство.

О грузинской диаспоре

К.Г.: Первый грузинский храм, Святого Георгия, построили в Москве в 1750 году – он стоит до сих пор. Его по благословению патриарха Московского Алексия II в 1991 году передали грузинам. Юридически храм принадлежит Московскому патриархату, но служат там представители грузинской церкви на грузинском языке для своих соотечественников (храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – духовный центр грузинской диаспоры в Москве, где ведутся службы на грузинском языке. – Прим. авт.). После войны 1993 года многие беженцыгрузины приехали из Абхазии в Москву. Только в одной Москве живут примерно полмиллиона грузин.

Православная Аляска

Д.А.: Мне довелось 17 лет прослужить на Аляске, она сильно отличается от епархий в других штатах. Там сохранились язык, культура коренных народов – алеутов, эскимосов, юпиков. На Аляску принесли семена Евангелия именно русские монахи и миссионеры. И по сей день там видна русская традиция православия. На Аляске 97 православных храмов на 650 тысяч человек населения. Служба идёт на английском, старославянском, на языках алеутов, эскимосов, юпиков. Всего около 40 священников, многие окормляют по два, а то и по три храма.

Как верующие переживали пандемию

К.Г.: В Грузии храмы не закрывали. Просто верующие соблюдали дистанцию на молитве, часть прихожан стояла во дворе, где через динамики слушали молитву. Пик заболеваемости пришёлся на осень: не хватало врачей, больниц, многие грузинские батюшки умерли. Я был в это время в Москве, наш храм, как и другие, на время закрыли, потому что заболеваемость в столице была очень высокой. У нас, например, все три священника, что служат в Грузинах, заболели коронавирусом. Я тоже. Это были тяжёлые дни, болели все мои друзья, не с кем было поговорить. Возможности исповедоваться тоже не было, и тогда я записал свою исповедь от руки. Думал, если умру, так хоть прочитают и помолятся за меня, но с Божьей помощью выжил.

Д.А.: Я сын священника, и отец рассказывал мне, что были времена, когда человеку нельзя было прийти в храм. Я ещё пару лет назад подумать не мог, что испытаю похожее, и что храмы в разгар пандемии в Москве будут закрыты. Но богослужения продолжались. Знаете, каково служить литургию в пустом храме? Оборачиваешься к народу, произносишь «Мир всем!», а перед тобой никого нет, кроме одного певчего. Я вам скажу, что это было страшно. Этим самым мне Господь как бы показал: дорожи своим местом, дорожи каждым человеком, которого я к тебе посылаю.

Протоирей Даниил: «Часто спрашивают, как вернуть Бога в окружающий нас мир? Преподобный Герман Аляскинский говорил в таких случаях: «Начни с себя» Фото: Алексей Кунилов