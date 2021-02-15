Православные верующие встречают Сретение Господне

Говоря о наступающем празднике Сретения Господня, владыка назвал его праздником исполнения желаний. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Этот двунадесятый праздник (один из двенадцати важнейших) всегда встречают на 40-й день после Рождества.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил накануне всенощное бдение в храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Академическом. Говоря о наступающем празднике Сретения Господня, владыка назвал его праздником исполнения желаний.

Напомним, слово "сретение" означает "встреча". Праздник установлен в память о встрече младенца Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном в Иерусалимском храме.

"Всякая правда исполнится в время свое – старец Симеон и Господь Иисус Христос тому подтверждение. Не надо торопиться, не надо отчаиваться, а надо с любовью ко Господу, как Симеон, ожидать и дождаться", - приводит пресс-служба Екатеринбургской епархии слова владыки.

На богослужении присутствовали, в том числе глава Ленинского район Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и депутат гордумы Николай Смирнягин. Активные помощники храма были награждены медалями: медали святой великомученицы Екатерины I степени удостоен гендиректор "СтройТек" Владимир Копылов, медали святого Симеона Верхотурского III степени - бывший замгендиректора АО "РСГ-Академическое" Александр Бабатов.

Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит праздничную литургию в Сретенском храме п. Старопышминск.

Добавим, наши предки верили, что на Сретение Господне зима встречается с весной. Если на праздник идёт снег, то весна будет дождливой, яркое солнце в этот день предвещает скорое начало тёплой весны. Ветер в этот день – к обилию фруктов, а вьюга — к неурожаю. Отметим, что снег на Среднем Урале ожидается лишь местами.