В Музее истории Екатеринбурга рассказали о двух веках еврейской диаспоры

На выставке представлено несколько важных атрибутов иудейской культуры. На фото – манекен в национальном еврейском костюме, на плечах которого – талит (молитвенное покрывало) с ритуальной бахромой цицит. Фото: Галина Соловьёва

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) открылась выставка, посвящённая судьбе еврейской диаспоры на Среднем Урале. В экспозиции «Еврейский Екатеринбург» через личные истории, предметы быта и религиозного культа народа Книги можно познакомиться с судьбой уральской еврейской общины.

Выставка «Еврейский Екатеринбург» основана на многолетней исследовательской работе научных сотрудников МИЕ с архивами, метрическими книгами, делами репрессированных и документами из личных дел. Значительный вклад в экспозицию внесли волонтёры еврейского культурного центра «Менора», которые проводили интервью с представителями екатеринбургского еврейского сообщества.

– В наших семьях и еврейских организациях Екатеринбурга – залежи воспоминаний и материалов, которые давно должны были увидеть свет не только в еврейском сообществе, но и во всём городе, чтобы максимально познакомиться с культурой и историей проживающих здесь народов, – отметила директор центра «Менора» Ирина Гуткина.

«Еврейский Екатеринбург» – один из первых объёмных исследовательских проектов на Урале, который демонстрирует связи двух культур: еврейской и русской. По словам директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского, экспозиция рассказывает, с одной стороны, об истории конкретных людей, семей и городских сообществ, но с другой – об истории всего города, раскрывая Екатеринбург с нового ракурса.

Предметный ряд в основном предоставил центр «Менора». Публике впервые представили личные фотографии, старинные вещи, документы и письма, молитвенник махзор, священный свиток Эстер и другие исторические артефакты, которые демонстрируют двухвековую историю екатеринбургского еврейского сообщества. Первый блок экспозиции посвящён ключевым традициям и праздникам, религиозной и культурной составляющей жизни народа Книги, второй рассказывает об истории формирования и развития еврейской диаспоры в Екатеринбурге.

– На Урал евреи попали достаточно поздно не только из-за черты оседлости, но и из-за указа Александра I от 1824 года, который запрещал проживать иудеям на этой территории по причине статуса горнозаводского края, – рассказала научная сотрудница МИЕ Екатерина Калужникова. – Первая иудейская община в Екатеринбурге сформировалась после рекрутской повинности в 1843 году с прибытием еврейских кантонистов. С 1860-х годов права этого народа значительно расширились, поэтому сюда приехало много евреев с высшим образованием, которые активно включились в культурную и экономическую жизнь города. Именно эти люди и стали основателями еврейской общины в Екатеринбурге. Благодаря им здесь появились крупнейшая на Урале фабрика детского и женского белья «Перо», единственная в истории города фабрика часов, первая кондитерская фабрика и первая частная клиника.

Экспозиция рассказывает и о появлении первых синагоги и миквы, а также о судьбе еврейской диаспоры в советское время и её положении сейчас.

– Я прекрасно помню первый деревянный молельный дом при микве, куда я в пасху отвозил муку и забирал мацу для своей мамы, которая придерживалась кашрута, – рассказал журналисту «ОГ» Владимир Эккельман, фрагмент интервью с которым представлен на одном из стендов. – Хотелось бы, чтобы выставка расширялась и существовала на постоянной основе, чтобы передавать историю и культуру народа.

Посмотреть выставку можно до 5 апреля со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00 по общему билету, который стоит 200 рублей для взрослого, 150 рублей – для студентов и пенсионеров и 100 рублей – для детей.

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