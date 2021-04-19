В Нижнетагильской епархии новый глава – епископ Феодосий

Новый епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий (в миру – Сергей Чащин) – уроженец Москвы, в декабре 2000 года в возрасте 27 лет был пострижен в монашество с именем Феодосий в честь преподобного Феодосия Печерского. Фото: сайт Нижнетагильской епархии

Сменился глава Нижнетагильской епархии – им стал епископ Феодосий. До этого он возглавлял Каинскую епархию Новосибирской митрополии, от управления которой был освобождён решением Священного Синода и назначен преосвященным Нижнетагильским и Невьянским с поручением ему временного управления Серовской епархией.

Прежний епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий назначен главой Челябинской митрополии. Эти перестановки произошли после того, как митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, под управлением которого находилась Московская епархия, подал прошение патриарху Кириллу с просьбой уйти на покой, что и вызвало смену глав сразу трёх крупных митрополий РПЦ. Патриаршим наместником Московской митрополии, а также постоянным членом Священного Синода назначили митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла. На его место руководить Кубанской митрополией отправился бывший митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

В минувшее воскресенье епископ Алексий попрощался с духовенством и прихожанами Нижнетагильской епархии. Прощальная литургия недели пятой Великого поста прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила.

Новый епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий (в миру – Сергей Чащин) – уроженец Москвы, в декабре 2000 года в возрасте 27 лет был пострижен в монашество с именем Феодосий в честь преподобного Феодосия Печерского. До своего назначения на Урал почти десять лет возглавлял Каинскую и Барабинскую епархию. К слову, искать на карте страны город Каинск бесполезно. Под таким названием до 1936 года именовался нынешний город Куйбышев в Новосибирской области.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».