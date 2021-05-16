Православные верующие отмечают женский день

Сегодня принято поздравлять всех женщин, благодарить их и говорить им ласковые слова. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные христиане встречают День и неделю жён-мироносиц. В православии этот праздник считается аналогом 8 Марта.

Обычно он отмечается в начале третьей седмицы после Пасхи. В этом году он пришёлся на 16 мая. Сегодня принято поздравлять всех женщин, благодарить их и говорить им ласковые слова.

Православный женский день посвящён женщинам, которые из любви к Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а затем последовали за Ним к месту распятия на Голгофу и были свидетельницами Его крестных страданий. В этот день верующие восхваляют жертвенность, самозабвенность, верность, любовь и веру, а также вспоминают Марию Магдалину, которой Спаситель явился первым после своей крестной смерти, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и других женщин-мироносиц. Именно они затемно пошли к Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев.

"Минула неделя апостола Фомы, и вот мы встречаем прекрасных жён-мироносиц - так называется третья седмица по Пасхе. В этот день мы славим отважных женщин, которые следовали за Иисусом Христом вплоть до Его распятия. Помимо этих отважных женщин, мы не должны упускать из вида памяти еще двух важных персонажей этой истории – праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Это очень важно, потому что в этой истории их объединяет одно – совершенно искренняя и преданная любовь к Своему Учителю", - передаёт пресс-служба Екатеринбургской епархии слова иерея, настоятеля Благовещенского храма в Академическом Даниила Рябинина.