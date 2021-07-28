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Общество / Религия
28 июля 2021, 08:47

В День Крещения Руси в православных храмах прозвучит колокольный звон

крещение

Впервые перезвон на канонической территории Русской православной церкви был организован в 2012 году. Фото: Павел Ворожцов.

28 июля отмечается государственный праздник – День Крещения Руси. Сегодня по всем храмам и монастырям РПЦ прокатится волна колокольного звона.

Услышать звон-благовест «Слава Тебе, Боже!» смогут и жители Свердловской области. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла колокола зазвенят в полдень по местному времени.

Кстати, впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

Напомним, в этот день в 2019 году и раньше на реке Чусовой проходило массовое крещение.

Областная газета Свердловской области

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