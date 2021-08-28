Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня, 28 августа, Православная церковь празднует Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Подготовка к празднику подразумевала двухнедельный Успенский пост.

Праздник назвали Успением («засыпанием»), поскольку Божия Матерь умерла тихо, как бы уснула, а, главное, называется так за короткое пребывание Её тела во гробе, так как через три дня Она была воскрешена Господом и вознесена на небо, напомнили в Екатеринбургской епархии.

«Побеждены законы природы в Тебе, Дева Чистая, – воспевает Святая Церковь в тропаре праздника, – в рождении сохраняется девство, и со смертию сочетается жизнь: пребывая по рождении Девою и по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое».

Напомним

Успение Пресвятой Богородицы является одним из главных богородичных праздников Православной церкви.

Некоторые данные указывают на связь этого праздника с древнейшим Богородичным празднованием – «Собором Пресвятой Богородицы», который доныне совершается на следующий день после Рождества Христова. Так, в коптском календаре VII в. 16 января, то есть через вскоре после отдания Богоявления, празднуется «рождение Госпожи Марии», а в календаре IX века в то же число – «смерть и воскресение Богородицы» (в памятниках коптской и абиссинской Церквей XIV–XV веках, сохранявших вследствие своей изолированности древнюю литургическую практику, 16 января положено воспоминание Успения, а 16 августа – Вознесения Богоматери на небо).

В греческих Церквах достоверные свидетельства об этом празднике известны с VI века, когда, по свидетельству поздневизантийского историка Никифора Каллиста (XIV век), император Маврикий (592–602 годы) повелел праздновать Успение 15 августа (для западной Церкви мы имеем свидетельство не VI, а V веке – сакраментарий папы Геласия I). Тем не менее можно говорить и о более раннем существовании праздника Успения, например, в Константинополе, где уже в IV веке существовало множество храмов, посвященных Богородице.

Один из них – Влахернский, построенный императрицей Пульхерией. Здесь ею были положены погребальные пелены (риза) Богоматери. Архиепископ Сергий (Спасский) в своем «Полном месяцеслове Востока» указывает на то, что согласно свидетельству Стишного пролога (древнего месяцеслова в стихах) Успение праздновалось во Влахернах 15 августа и что свидетельство Никифора следует понимать в особом ключе: Маврикий сделал праздник только более торжественным. Начиная с VIII века мы имеем многочисленные свидетельства о празднике, которые позволяют проследить его историю вплоть до настоящего времени.