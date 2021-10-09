Для православных верующих наступила Покровская родительская суббота

Следующая родительская суббота для православных верующих наступит в этом году 6 ноября - Димитриевская. Фото: Павел Ворожцов

9 октября православные верующие встречают Покровскую родительскую субботу. В последнюю субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) принято поминать усопших.

В храмах сегодня проходят заупокойные богослужения и панихиды. После их посещения или после молитвы об успокоении душ усопших верующие идут на кладбище.

Добавим, что следующая родительская суббота для православных верующих наступит в этом году 6 ноября - Димитриевская - накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского.

14 октября (в четверг) православные христиане отметят Покров Пресвятой Богородицы. Согласно церковному преданию, в этот день Богоматерь своим покровом защитила прихожан Влахернского храма в Константинополе от осады сарацин в 910 году. В народе этот день называют Покров день. Праздник связывают с наступлением климатической зимы. Считается, что какой Покров - такой будет и зима.