В день Казанской иконы Божией Матери глава Екатеринбургской митрополии обратился к верующим

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил о планах возобновить Крестный ход - традицию, начатую митрополитом Кириллом. Фото: Павел Ворожцов.

4 ноября в России отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. В этот день к верующим обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Он напомнил, что сегодня в стране также отмечается День народного единства. По его словам, данный государственный праздник "неразрывно связан с Чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери, с которым ополчение Минина и Пожарского вступило в Москву".

В обращении глава Екатеринбургской митрополии упомянул о проведённой в недавно воссозданном Казанском храме на Химмаше (в XX веке храм был взорван) литургии и о традиции, от которой пришлось отказаться из-за коронавирусных ограничений. Речь идёт о праздничном Крестном ходе от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. Его не проводят второй год подряд.

"Ограничения не навсегда. Мы обязательно возобновим эту традицию. И будем начинать молитвенное шествие от возрождённого Казанского храма. А однажды - верю, что уже очень скоро - пройдём от него Крестным ходом до собора Святой Екатерины", - отметил он в своём Telegram-канале.

Празднование Пресвятой Богородице в честь её иконы «Казанская» установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.

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