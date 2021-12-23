Паломники смогут бесплатно доехать до Верхотурья перед Новым годом

31 декабря Православная Церковь празднует обретение мощей Симеона Верхотурского. Фото: Алексей Кунилов

В Верхотурье перед Новым годом традиционно пройдут Дни святого Симеона. 30 декабря паломники смогут бесплатно доехать на поезде от Екатеринбурга и Нижнего Тагила до духовной столицы Урала, а 31 декабря - вернуться обратно.

Бесплатный поезд (6415) будет отправляться из Екатеринбурга в 08:00. Он поедет через о. п. ВИЗ (в 08:06 – 08:08), Верх-Нейвинск (09:51 – 09:53), Невьянск (10:24 – 10:26), Нижний Тагил (11:23 - 11:54), ст. Гороблагодатская (12:53 – 12:55), Кушву (13:00 – 13:02) и прибудет в Верхотурье в 14:46.

Обратно паломники отправятся электропоездом №6420 31 декабря в 15:00. Поезд сделает остановки в Кушве (16:46 – 16:48), на ст. Гороблагодатская (16:53 – 16:55), в Нижнем Тагиле (17:55 – 18:25), Невьянске (19:27 – 19:29), Верх-Нейвинске (19:59 – 20:01), на о. п. ВИЗ (21:32 – 21:33), в Екатеринбурге (21:38).

"Для того, чтобы воспользоваться возможностью проезда за счёт благотворительных средств, необходимо обратиться к кондуктору непосредственно в самой электричке для оформления проездного билета. За оформление билета с паломника кондукторы взимать плату не будут, однако оформить билет надо обязательно", - пояснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, что 31 декабря Православная Церковь празднует обретение мощей Симеона Верхотурского (1694 год). В этот день митрополит Екатеринбургский и Верхотурский обычно возглавляет Божественную литургию и новогодний молебен в Свято-Николаевском мужском монастыре.