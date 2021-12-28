В Екатеринбург доставили Вифлеемский огонь

Огонь доставят в скаутские отряды и другие храмы Екатеринбургской митрополии. Фото: Павел Ворожцов.

Православные следопыты доставили в Екатеринбург Вифлеемский огонь. Торжественная церемония передачи Благодатного огня состоится сегодня в Храме-на-Крови.

Начало запланировано на 19:00, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Принять участие в мероприятии могут все желающие.

"Можно взять частичку огня и принести домой. Передать близким и людям, нуждающимся в особом внимании и тепле в канун Рождества Христова", - говорят в Братстве православных следопытов. Также в этот день огонь доставят в скаутские отряды и другие храмы Екатеринбургской митрополии.

Отмечается, что Благодатный огонь был зажжён от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме. Затем на Крутицком Патриаршем подворье в Москве передан православным следопытам.