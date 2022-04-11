Глава Екатеринбургской митрополии награждён памятным знаком "За деятельную любовь"

Всего таких наград, помимо владыки, удостоены четыре человека. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений стал первым, кто получил памятный знак "За деятельную любовь". Вручение состоялось накануне в соборе Успения Пресвятой Богородицы после совершения Божественной литургии.

Поводом стало 20-летие отдела социального служения Екатеринбургской епархии, которое отмечается сегодня, 11 апреля. Помимо владыки данной награды были удостоены общественный советник министра соцполитики Свердловской области Алексей Никифоров и первый замминистра социальной политики Евгений Шаповалов.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

По данным пресс-службы епархии, награды сотрудникам и помощникам отдела социального служения вручил владыка. В том числе 8 человек получили архиерейские грамоты, ещё 13 человек — медаль святой великомученицы Екатерины разных степеней.

Добавим, основной деятельностью отдела является организация и координация социальной работы в епархии. Возглавляет подразделение протоиерей Евгений Попиченко, настоятель собора во имя Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга.