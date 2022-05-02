Евгений Куйвашев поздравил свердловских мусульман с праздником Ураза-байрам

Евгений Куйвашев поблагодарил мусульманские религиозные организации и национально-культурные общества за вклад в укрепление мира и согласия. Фото: Владимир Мартьянов

Мусульмане с 1 на 2 мая отмечают Ураза-байрам. Свердловских мусульман поздравил с одним из главных религиозных праздников губернатор Евгений Куйвашев.

"Ураза-байрам напоминает о вечных ценностях — чистоте души, стремлении к добру и милосердию, призывает к проявлению заботы и внимания к родным и близким, является символом торжества высоких духовных качеств и нравственных норм. От всей души поздравляю всех мусульман, все мусульманские организации Свердловской области с этим замечательным праздником", — говорится в поздравлении главы региона.

Он подчеркнул, что Россия сталкивается с мощнейшими вызовами и агрессивным внешним давлением, поэтому единство многонационального общества страны имеет сегодня особенное значение. Евгений Куйвашев поблагодарил мусульманские религиозные организации и национально-культурные общества за вклад в укрепление мира и согласия, а также за помощь в выстраивании гармоничных межнациональных отношений на Среднем Урале.

"В этот праздничный день желаю всем мусульманам Свердловской области, всем уральцам крепкого здоровья, благополучия, добра и процветания!", — добавил губернатор.

Мусульман России также поздравил президент страны Владимир Путин.

"Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий", — передает слова главы государства пресс-служба Кремля.

Ураза-байрам — один из главных религиозных праздников ислама, это праздник разговения после поста. Накануне мусульмане совершают омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие идут на праздничную молитву (ид намаз), которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного азана (призыва на молитву). В праздник принято также подавать милостыню, накрывать стол, звать гостей, навещать родственников и могилы умерших.