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Общество / Религия
14 августа 2022, 09:25

Свердловчане встречают Медовый спас и первый день Успенского поста

мед

Сегодня в храмах освящают мед нового сбора. Фото: Галина Соловьева

14 августа у православных верующих начался Успенский пост. В этот день в храмах проходят праздничные богослужения в честь Всемилостивого Спаса, в народе — Медовый спас.

Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершает Божественную литургию в храме Всемилостивого Спаса в уральской столице. По окончании будет освящен мед нового сбора, сообщили в пресс-службе епархии.

Как ранее писала "Областная газета", мед на 80% состоит из натуральных сахаров и на 18% из воды. Оставшиеся 2% — минералы, витамины, пыльца и белок. Употребление этого продукта приводит к умеренному снижению уровня холестерина и артериального давления, уменьшает боль при язве желудка и расстройствах кишечника, укрепляет иммунную систему. Однако злоупотреблять не стоит. Норма потребления сладкого природного лекарства составляет не более двух столовых ложек в день.

Приобретать мед лучше напрямую у производителей. Лакомство не должно иметь осадка или мутности — за исключением уже закристаллизовавшегося.

Областная газета Свердловской области

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