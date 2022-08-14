Свердловчане встречают Медовый спас и первый день Успенского поста

Сегодня в храмах освящают мед нового сбора. Фото: Галина Соловьева

14 августа у православных верующих начался Успенский пост. В этот день в храмах проходят праздничные богослужения в честь Всемилостивого Спаса, в народе — Медовый спас.

Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершает Божественную литургию в храме Всемилостивого Спаса в уральской столице. По окончании будет освящен мед нового сбора, сообщили в пресс-службе епархии.

Как ранее писала "Областная газета", мед на 80% состоит из натуральных сахаров и на 18% из воды. Оставшиеся 2% — минералы, витамины, пыльца и белок. Употребление этого продукта приводит к умеренному снижению уровня холестерина и артериального давления, уменьшает боль при язве желудка и расстройствах кишечника, укрепляет иммунную систему. Однако злоупотреблять не стоит. Норма потребления сладкого природного лекарства составляет не более двух столовых ложек в день.

Приобретать мед лучше напрямую у производителей. Лакомство не должно иметь осадка или мутности — за исключением уже закристаллизовавшегося.