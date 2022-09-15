Из Алапаевска стартует 10-дневное молитвенное шествие

Многодневный Симеоновский крестный ход состоится уже в четырнадцатый раз. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 15 сентября, на Среднем Урале стартует традиционный многодневный Симеоновский крестный ход. Участникам предстоит пройти 180 километров за 10 дней по Старо-Верхотурскому тракту, соединяющему три епархии.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения крестный ход отправится из Алапаевска. Верующие будут непрерывно проходить расстояния от 17 до 35 километров. Самый большой переход (40 км) состоится 20 сентября по Симеоновой тропе.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, сейчас идет утренняя служба. Начало шествия запланировано на 11:00.

"Крестный ход — это тоже богослужение, только это нечто большее, чем просто посетить храм, сходить на службу. Мы идем не на прогулку, не для общения с приятными людьми, тем более не для распространения какой-либо своей информации. Каждому участнику нужно обдумать цель участия в крестном ходе и идти к этой цели, не обращая внимания на неизбежные трудности в пути, на некоторую неустроенность крестоходного быта", — отметил организатор крестного хода, исполнительный директор общества святителя Николая Чудотворца Олег Морозов.

Он также добавил, что участники шествия дойдут до Верхотурья, где 25 сентября будет отмечаться 30-летие перенесения мощей святого праведного Симеона из Екатеринбурга.