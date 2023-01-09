Архиерейская рождественская елка в Екатеринбурге: аналогов нет

И для детских сердец на веселом представлении Рождественской елки митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений находит понятные, исполненные добра, слова о непреходящих человеческих ценностях. Фото: Полина Зиновьева

В святочные дни, когда верующие славят Христа и делятся рождественской радостью с ближними, сотни уральских ребятишек посещают Архиерейские рождественские елки. Традиция их проведения в Екатеринбургской епархии длится с 2006 года. Нынче бесплатные приглашения на Архиерейскую рождественскую елку получили многодетные семьи, семьи учителей и медиков, военнослужащих и призванных по мобилизации.

Рождественские представления для детей проходят с 7 по 11 января в Храме-на-Крови и в конференц-зале Епархиального управления. Главное событие представления – православный спектакль: сокровенная рождественская история, идущая от сердца к сердцу, где духовной основой являются заповеди господни. Сюжет основан на общечеловеческих ценностях, православной этике и законах традиционной сказки. Прообразом рождественского дедушки является святитель Николай Чудотворец: он выполняет роль и родителя, и наставника, и той доброй силы, которая всегда придет на помощь. Дети вовлечены в сюжет, активно помогают героям сказки, становясь полноправными участниками действия. Часто именно дети решают исход той или иной сцены.

На всех спектаклях – атмосфера рождественского чуда. Возникает ощущение соборности, единства всех зрителей в зале епархии. И это одна из важных причин любви уральцев к Архиерейским елкам. А после спектакля – игры и хороводы, фотографирование у елочки, что дети уносят с собой в сердцах и вспоминают потом долгие годы. Аналогов епархиальным спектаклям по глубине, смыслу сегодня нет.

Кроме того, в Екатеринбургской епархии возродили старинную традицию рождественских ярмарок. Нынешняя началась в преддверии праздника святой великомученицы Екатерины и продлилась до Светлого праздника Рождества. Рождественские ярмарки были открыты в Храме-Памятнике на Крови, храме Вознесения Господня, в Ивановском подворье и в Царской обители на Ганиной Яме. В общей сложности было представлено почти 7 000 уникальных сувениров, созданных по индивидуальным заказам мастерами со всей страны, а именно: поделки из керамики, стекла, дерева, текстильных и других традиционных материалов. Среди представленных изделий были не только Деды Морозы и Снегурочки, ангелочки и снежинки, но и танцующие под народные мелодии снеговики, персонажи любимых мультфильмов, в том числе, конечно же, зверушки — одних только зайцев оказалось не менее 200 видов.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, выручка от реализации уникальных изделий, что были представлены на рождественских ярмарках в архиерейских подворьях Екатеринбурга, будет направлена на социальные проекты и поддержку наших воинов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева