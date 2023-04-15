ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Фото: пресс-служба Екатеринбургской Епархии

«Не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живой;

и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь;

и имею ключи ада и смерти» (Откр. 1: 17–18).

Ещё догорал костёр, у которого грелся Пётр, ставший из апостола предателем, ещё не засохли пальмовые ветви, которыми встречали Христа восторженные толпы жителей Иерусалима, ещё не выветрился запах благоуханий в доме Марии, возливавшей драгоценное миро на ноги Спасителя, как воцарилась страшная тишина субботы, своим принудительным бездействием ещё более увеличившая отчаяние рухнувших надежд, потерянных смыслов, обездвиживающего страха и опустошающего стыда поражения. Но именно тогда, когда сгустилась самая беспросветная ночная тьма, незримо произошло то, что взорвёт всю ткань истории ликующим и громогласным свидетельством, которым и мы ныне прогоняем всякую тьму:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Люди, готовившиеся приступить к новой трудовой неделе, крепко спали; в тяжелый сон погрузились и римские воины, охранявшие гроб, – всё человечество было парализовано тёмным сном, не приносящим отдохновения. Смерть, постигшая Христа на Кресте, спустилась с Ним в преисподнюю. Там, в царстве мёртвых, происходило невиданное – умирала сама смерть. Её во тьму ада принёс Тот, Кто умер по Своей воле, чтобы убить смерть из глубины её самой.

Грохот камня, откатившегося от пещеры Христа, был лишь слабым отзвуком оглушительного грома сорванных с петель врат ада, соединённого с криками ликования освобождаемых Адама и Евы, тысячелетия томившихся доселе в безмолвии преисподней, и громогласного воззвания Ангелов: Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!

Но от воспоминаний о Воскресении мы не отрываем память Голгофы; зная о победе над грехом и смертью, не забываем о невыносимой тяжести греха и леденящем ужасе смерти, дабы забвением причин снисхождения Христова не обесценить Его искупительного подвига.

Нам, избранному и освященному народу Божию, новому Израилю, людям, которых Бог определил «дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2: 9) также предстоит идти за Христом и со Христом Его тернистым путём – в Гефсиманский сад, на встречу с предателем Иудой, на суд к Пилату, к издевательствам толпы, к трусости недавних братьев и к боли одиночества, когда кажется, что тебя оставили не только люди, но и Сам Бог. Легионы Ангелов не спешат снять нас со креста, придя на помощь, а мы сами, вслед за Христом, отказываемся от обезболивающего пития, способного отвлечь нас от лицезрения отвратительных гримас зла, думающего, что оно побеждает. На тех киевских горах, где когда-то стоял святой Андрей – апостольский основатель нашей Святой Русской Церкви – ныне бесовский шабаш и попытка прекратить служение подлинной и благодатной Евхаристии. Преемников Апостолов – епископов – избивают и изгоняют, чему не в меньшей степени последуют и пресвитеры, и богомольные миряне. Домы Божии обращают то в вертепы раскольников, а то и вовсе уничтожают. Смертоносные взрывы находят иных и в самом сердце нашей собственной страны. По слову Откровения: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откр. 12:12). И эта война сил зла с чистотой и правдой не омрачает нам праздник Пасхи, а предуготовляет вечное Пасхальное ликование, делает окончательную победу добра неизбежной: «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость» (Пс. 29:6).

Я знаю, что среди христиан не было ни одного человека, кто бы не поучаствовал своей посильной лептой в сборах, проводимых Церковью на дела милосердия – пострадавшим на поле брани, лишенным крова. Уверен, что наше усердие и впредь не ослабнет, а наша приверженность миру, который должен воцариться на нашей большой Святой Руси, наши ежедневные молитвы об этом дадут страждущим душам вожделенное умиротворение. При этом услышим также мудрость великого святителя Григория Богослова: «Да не подумают, однако же, будто бы я утверждаю, что всяким миром надобно дорожить. Ибо знаю, что есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие; но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом. Но когда идет дело о явном нечестии, тогда должно скорее идти на огонь и меч, не смотреть на требования времени и властителей и вообще на всё, нежели приобщаться к закваске лукавства и прикасаться к заражённым».

Мы совершаем в наших святых храмах Пасхальные богослужения открыто и беспрепятственно, и в этом году должны с особенным сердечным чувством поблагодарить Бога за это счастье и сказать вместе с пророком Давидом: «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце моё; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его» (Пс. 26: 3–4). Но многие наши братья и сёстры лишены в эту Пасху радости быть с Господом в Его доме. Потому что бесноватые люди изгнали из своих душ Бога, а храм Его осквернили. Мы всегда говорим, что «Церковь не в брёвнах, а в рёбрах», что Господь будет со Своими людьми везде, где они соберутся и утешит их Свой любовью и благодатью. Это несомненно. Но по тому, с какой звериной злобой слуги диавола нападают на молитвенные места совершения благодатной Литургии, мы понимаем святость не только потаенного храма души, но и самих храмовых стен, внутри которых возносится Страшная и Животворящая Жертва. Бесноватые Киева захватывают и отбирают благолепные соборы – где-то не дают их даже построить. Сегодня мы прославляем Христа Победителя, желающего и нам уделить славу победы. Но победить можно только выиграв войну с дьяволом. И с кем-то он воюет через агрессию, а с кем-то через равнодушие. С кем-то – иной страстью. И эта та война, с которой не убежишь. Иногда мы идем к победе через череду поражений, но не останавливаемся ни на минуту, пока мы живы, и пока Господь не произнёс Своего последнего слова. Святитель Тихон Задонский писал: «Не тот блажен, кто хорошо начинает, но тот, кто хорошо кончает подвиг свой, и венцом победы тот украшается, кто конечную над врагом победу получит, хотя бы прежде побежден и низложен был. Потому побежденным супостатом дьяволом не должно отчаиваться и во всеконечную радость врагу себя отдавать, но, призвав в помощь силу всемогущего Христа Господа, смерти и ада Победителя, восстать, и, стряхнув с себя сон лености и уныния, с помощью Его подвизаться». Пусть же Христос Воскресший наполнит жизнь нашу Собою, светом Пасхи отгонит всякую тьму – и с земли нашей жизни, и с простора наших любящих Его сердец.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!