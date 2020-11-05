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Общество / Наука и технологии
5 ноября 2020, 14:55

МТС запустила дистанционное подключение eSIM

Фото: Александр Исаков.

Фото: Александр Исаков.

Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске в опытно-промышленную эксплуатацию технологии eSIM в России. Виртуальные SIM-карты доступны для подключения абонентам во всех регионах присутствия МТС.

МТС сделала доступным дистанционное подключение eSIM без посещения салонов связи и курьерской доставки. Приобрести электронный тариф можно онлайн на странице mts.ru/esim. Процесс покупки и активации на смартфоне, поддерживающем эту технологию, занимает несколько минут. На сайте необходимо выбрать номер, тариф, подтвердить личность с помощью портала Госуслуг или личного кабинета МТС для действующих абонентов, указать электронную почту и оплатить заказ. Для активации SIM-карты достаточно считать QR-код или перейти по ссылке, которая появится на экране гаджета и продублируется на электронную почту.

Для пользователей, которые не могут самостоятельно зарегистрировать электронную SIM-карту, доступна возможность покупки eSIM в ряде офисов продаж МТС и в магазинах М.Видео. Специалист поможет произвести необходимые настройки и активировать номер. Точную информацию о наличии eSIM в салонах связи можно получить в контактном центре МТС.

МТС реализует поддержку eSIM в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства России. В рамках первого этапа внедрения технологии в связи с технологическими особенностями количество eSIM может быть ограничено.

Справка

eSIM — чип в устройстве, который работает как электронная SIM-карта. Модуль встраивают при производстве смартфонов, планшетов, часов и других гаджетов. Технология позволяет использовать профиль оператора в девайсах с eSIM. Среди поддерживаемых моделей — последние Apple iPhone и iPad, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note20, Huawei P40 и другие устройства. Проверить доступность eSIM в аппарате можно на странице mts.ru/esim. На девайсах с одним слотом под физическую SIM-карту можно пользоваться двумя SIM-картами одновременно.

За первые девять месяцев 2020 года в России было куплено в 2,5 раза больше смартфонов с поддержкой eSIM, чем за аналогичный период прошлого года. С января по сентябрь 2020 года россияне приобрели два миллиона таких аппаратов на сумму 127 миллиардов рублей. В натуральном выражении устройства с электронной SIM заняли девять процентов российского рынка.

Областная газета Свердловской области
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