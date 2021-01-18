Через десять лет цифровизация будет повсеместной

Создать цифровые решения несложно, но в обществе до сих пор сильно недоверие к информационным технологиям из-за того, что их нельзя ощутить руками. Фото: Павел Ворожцов

В Москве состоялся круглый стол, посвящённый электронным возможностям развития региональных газет. Встреча в онлайн-формате задумывалась как дискуссия для журналистов, но уже через несколько минут после начала переросла в нечто большее. Вместо разговора о создании контента в соцсетях главные редакторы и сотрудники более 20 печатных изданий обсудили формирование цифровой экономики в России.

Дорогу «цифре»

Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) не в первый раз обращается к теме будущего газет в современном мире. То, что они не умрут, понятно уже многим: как показало время, у жителей мегаполисов и малых городов всё ещё сильна тяга к печатному слову. Обозреватели «Облгазеты» убеждаются в этом каждый день: стоит выйти статье о коммунальных проблемах где-нибудь в Махнёво, как его жители звонят в редакцию и просят отложить им с десяток газет.

Нынешняя встреча АРС-ПРЕСС была посвящена переводу печатных изданий в цифрой формат. О новых возможностях работы газет в Сети рассказали представители Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ). Число пользователей Интернета в нашей стране постоянно растёт: если в 2016 году их было 80 миллионов человек, то, по данным Фонда общественного мнения, в мае прошлого года оно достигло почти 109 миллионов – это 74 процента от всего населения России.

– Цифровые технологии сегодня облегчают нам жизнь, сокращая дистанцию, убирают бюрократические проволочки и даже, в каком-то смысле, налаживают взаимопонимание между человеком и государством, работником и работодателем, – рассказал исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников. – А ещё они дают людям новые инструменты для заработка, просто немногие об этом знают.

О скорой цифровой трансформации России с повсеместным внедрением технологий искусственного интеллекта и больших данных в декабре 2020 года на конференции «AI Journey» говорил Президент России Владимир Путин. По его словам, трансформация произойдёт в это десятилетие и будет опираться на отечественные разработки. Нашим специалистам есть что предложить для повсеместного внедрения электронных инструментов в отечественную экономику.

Сетевые метки

Один из самых интересных проектов РАКИБ касается цифровых карт, которые будут содержать информацию о человеке и доступных ему сервисах. Например, для Республики Адыгея специалисты ассоциации разработали туристическую карту гостя: она даёт путешественнику максимум информации по региону, куда он приехал, – от транспорта и шопинга до достопримечательностей и региональной новостной ленты. Плюс такой карты в том, что гостю не надо никуда выходить из гостиницы, чтобы составить оптимальный маршрут прогулки по городу.

– Цифровизация – явление уже случившееся, и нам надо просто научиться пользоваться его плодами, – добавил Александр Бражников. – В электронный вид можно перевести всё, что угодно, – это существенно упрощает повседневную жизнь. Если обратиться к печатным СМИ, почему бы не сделать вместо бумажной версии газеты электронную карту? Её можно будет купить в киоске или супермаркете: человек приходит домой, активирует карту и получает через свой смартфон доступ ко всем материалам печатного издания в Сети. Именно таким мне видится печатное издание XXI века.

Среди других направлений цифровизации экономики – создание маркетплейсов или онлайн-магазинов электронной торговли регионального уровня. На их площадках реализуют уникальные товары и услуги, которые трудно встретить в классической рознице, – народные промыслы, органические продукты, изделия ручной работы. Перспективным является и повсеместное использование QR-кодов – специальной цифровой метки, по которой можно проследить путь товара от производителя до конечного потребителя или узнать дополнительную информацию об объекте в режиме дополненной реальности.

Экономический эффект от применения электронных технологий тоже очевиден. Взять к примеру, бумажные учебники. Вместо того, чтобы печатать тысячи экземпляров тяжёлых книг и тратить на это миллионы рублей, можно загрузить всю школьную библиотеку в свой телефон по электронной подписке за 1 000 рублей. Это актуально и для людей в возрасте старше 60 лет, которые всё активнее пользуются смартфонами. Тем более что сейчас гаджеты можно купить всего за 5–6 тысяч рублей. Как правильно отметила исполнительный директор АРС-ПРЕСС Софья Дубинская, нельзя жить прошлым – мы должны смотреть в будущее, и от цифровых технологий нам не уйти.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».