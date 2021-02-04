В России силовикам могут разрешить следить за геолокацией граждан без их ведома

Принятие закона должно упростить поиск пропавших людей. Фото: Владимир Мартьянов.

Минцифры России по поручению президента подготовило законопроект о выведении данных о местоположении мобильных телефонов из-под тайны связи. Принятие закона должно упростить поиск пропавших людей.

По действующему законодательству, тайна связи является гарантированным правом гражданина, а любые ограничения на тайну допускаются только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Информация, попадающая под тайну связи, может предоставляться третьим лицам только по решению суда. В ином случае доступ к этим данным имеют только отправитель и получатель или их уполномоченные представители.

Законопроект Минцифры вносит изменения в статью 63 ФЗ "О связи", согласно которым в законе появится пункт о том, что "сведения, которые используются в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием и содержащие данные об объёмах и стоимости оказанных услуг связи, могут передаваться без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность".

Замглавы Минцифры РФ Олег Иванов отметил, что координаты абонентских устройств также являются тайной связи, из-за чего геолокация потерявшегося человека не всегда может быть оперативно передана в органы.

"Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи", - передаёт слова Олега Иванова ТАСС.

Как сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ, 25 сентября 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов в порядке установленном Правительством РФ. Однако позднее документ был отправлен на доработку.

"Обновлённый законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия Правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, ранее включённая в документ норма, предусматривающая возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, получила уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи.

Напомним, что с 13 августа 2019 года в России действует закон, позволяющий искать пропавших детей по информации с их смартфонов.