Свердловская область направит почти 30 миллионов рублей на поддержку соотечественников за рубежом

Продвижение русской народной культуры тоже является частью программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Фото: Галина Соловьёва

На поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, в 2021–2025 годах из бюджета Свердловской области будет направлено 29 миллионов 250 тысяч рублей. Средства пойдут на реализацию комплексной программы, которую недавно утвердило правительство региона.

Согласно постановлению, основная цель программы – продвижение имиджа Свердловской области за счёт публикаций об экономических, научных и культурных достижениях региона в зарубежных СМИ, выходящих на русском языке. Таких материалов должно быть не менее четырёх в год. Также средства направят на закупку и передачу научной и художественной литературы в зарубежные образовательные организации, на содействие изучению русского языка и поддержку социально незащищённых слоёв населения.

Как сообщили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в программу поддержки соотечественников также входят зарубежные стажировки российских педагогов, работников архивов и бесплатные билеты на выступления свердловских творческих коллективов, гастролирующих за рубежом. При этом часть работы с русскоязычным населением других стран будут проводить региональные некоммерческие организации на грантовые средства.

– Соотечественники, которые говорят на русском языке, зачастую формируют в сознании иностранцев образ современной России, помогают сохранить правду о роли нашей страны во Второй мировой войне и о современной миротворческой деятельности, – отмечает министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. – Поддержка выходцев из российско-советского культурного пространства – это изначально гуманитарная миссия: мы своих не бросаем! Вместе с тем организации соотечественников поддерживают и наши интересы. Например, проект байкерского клуба «Чёрные ножи», имеющий целью противодействовать фальсификации истории и сохранить историческую память о подвиге СССР в Великой Отечественной войне, благодаря помощи соотечественников получил широкую информационную поддержку в соцсетях и СМИ Казахстана. Иногда через такое взаимодействие нам становится проще выстроить контакты с органами власти иностранного государства для совместной работы, в том числе и по экономическим проектам.

По словам Василия Козлова, приоритетным направлением программы поддержки являются страны СНГ, но мероприятия планируют проводить также в Германии, Финляндии, Латвии, Эстонии и Японии.

Постоянную помощь русскоязычному населению в других странах оказывает Россотрудничество. Большинство субъектов России включены в эту программу, в том числе и Свердловская область. Комплексная программа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется у нас с 2014 года. Тогда средств из регионального бюджета выделялось меньше: в 2014-2015 годах – всего 3,8 миллиона рублей, а в 2016-2017 – уже 10,7 миллиона рублей и 16,8 миллиона рублей – в 2018-2020 годах. С 2021 года планируется выделять примерно по 5,8 миллиона рублей ежегодно.

По словам доцента кафедры политических наук Уральского федерального университета Руслана Мухаметова, сумма в 29 миллионов рублей, распределённая на пять лет, довольно скромна. Возможно, в будущем эта цифра будет подвергаться коррекции в зависимости от того, как программа себя покажет, добавляет политолог.

– Для Федерации программа поддержки соотечественников за рубежом носит в большей степени геополитический характер, тогда как для области – это достижение социально-экономических целей, – считает Руслан Мухаметов. – Кроме формирования положительного имиджа она ещё и направлена на возвращение русскоязычного населения из других стран на историческую родину. А это новая рабочая сила, что, несомненно, выгодно для области.

МНЕНИЕ Председатель Свердловской региональной общественной организации русской культуры и развития дружбы народов «Моё Отечество» Лариса УШАКОВА: – Очень важно поддерживать связь с нашими бывшими соотечественниками, которые живут в разных странах. Особенно сильно нужно помогать в изучении русского языка, потому что после нескольких десятков лет проживания в иной культуре люди перестают владеть родным языком так же хорошо, как раньше, а их дети и вовсе на нём не могут общаться. И потом, проживающие за рубежом русские очень рады, когда на них обращает внимание Россия, потому что тогда они не чувствуют себя брошенными и забытыми на своей исторической родине.

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