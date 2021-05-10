Евгений Куйвашев поздравил Валерия Чарушина с юбилеем

Евгений Куйвашев назвал Валерия Чарушина великолепным организатором и прогрессивно мыслящим человеком. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин отмечает 10 мая своё 70-летие. С юбилеем академика РАН поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, председатель УрО РАН вносит весомый вклад в развитие фундаментальной науки и укрепляет статус Среднего Урала как одного из ведущих научно-образовательных центров России. Также Евгений Куйвашев назвал Валерия Чарушина великолепным организатором и прогрессивно мыслящим человеком.

"Ваша жизнь – пример преданного и всепоглощающего служения науке. Вы укрепляете авторитет уральской школы фармацевтической химии, создаёте условия для эффективного внедрения научных разработок в производство, развития инновационных технологий в отечественной фармацевтике", – передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, Евгений Куйвашев отметил, что на своём посту Валерий Чарушин делает многое для развития и сохранения лучших исследовательских традиций, создания комфортных условий для деятельности молодых учёных и реализации нацпроекта "Наука" в регионе.

ДОСЬЕ "ОГ" Валерий Николаевич Чарушин родился 10 мая 1951 года в посёлке Еланский (деревне Порошино) Камышловского района Свердловской области в семье медиков. В 1973 году с отличием окончил Уральский политехнический институт и аспирантуру при кафедре органической химии. В 1997 году был избран членом-корреспондентом РАН, в 2003 году – действительным членом. С 2004 года – директор Института органического синтеза. С 2008 года является председателем УрО РАН, с 2013 года – вице-президентом РАН. Автор более 600 научных работ и 60 изобретений, имеет больше 5 800 цитирований своих научных трудов. В 2012 году удостоен Государственной премии РФ в области науки и технологий. Почётный доктор Уральского федерального университета (2011) и Южного федерального университета (2020), Почётный гражданин Екатеринбурга (2012). Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), орденом Почёта (2008), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002), знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (2011).

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