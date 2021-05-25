Екатеринбург Балабанова, Башлачёва, Бутусова и Бубунца в презентованном аудиогиде от МТС

Фото: Боровикова Наталья

МТС презентовала новый аудиогид по Екатеринбургу – «Легенды Свердловского рока».

Звуковой путеводитель для самостоятельной экскурсии был подготовлен МТС совместно с жителями Екатеринбурга к 35-летию Свердловского рок-клуба. Уже сегодня он доступен на крупнейшей в мире специализированной платформе аудио путеводителей izi.TRAVEL и в специализированном мобильном приложении для путешествий Wegotrip. Участие в создании этого маршрута приняли историограф уральского рока Дмитрий Карасюк, журналистка и экскурсовод Светлана Толмачёва, а также целый ряд СМИ: It's My City, Областное Телевидение и ИА JustMedia.

Свердловский рок-клуб просуществовал всего пять лет с 1986-го по 1991 год, и за это время подарил российским слушателям знакомство с десятками молодых рок-групп, часть которых поднялась на самую вершину российского музыкального Олимпа. Такие коллективы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Настя» и «Смысловые галлюцинации» создали Екатеринбургу (тогда ещё Свердловску) славу одной из трёх столиц российского рока, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом (Ленинградом).

Группа Nautilus Pompilius у АрхКлуба на ул. Толмачева Фото: Боровикова Наталья

Экскурсия длиною 2 км начинается от Дворца молодёжи, где прошли два самых крупных фестиваля Свердловского рок-клуба до бывшего ресторана «Малахит», где в эпоху борьбы за трезвость состоялись первые сольные концерты рок-музыкантов, на которых публика ела бисквиты и запивала их чаем. Всего в аудиогиде 17 остановок. Неспешным шагом, используя заранее загруженную в смартфон экскурсию и наушники, этот маршрут можно пройти за 2 часа.

Первые экскурсанты по новому маршруту МТС Фото: Боровикова Наталья

«Легенды Свердловского рока» – третий проект МТС, осуществлённый нами в Екатеринбурге. Два первых аудиогида – по Екатеринбургскому зоопарку и арт-объектам фестиваля «Стенография», пользуются неизменной популярностью, как у самих екатеринбургцев, желающих лучше узнать свой город, так и у гостей города. Ежедневно сотни самостоятельных экскурсантов скачивают наши маршруты в свои смартфоны или пользуются путеводителями онлайн. Маршрут, открывающий наш город с одной из самых любопытных его сторон – молодёжной музыки, без сомнения станет новым хитом среди любознательных путешественников», – поделился впечатлением от новинки директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Аудиогид «Легенды Свердловского рока» был создан в рамках социального проекта МТС «Городские легенды», призванного проложить оригинальные туристические маршруты по городам России. Отличительная особенность этого электронного путеводителя в том, что фокус в нём сделан не на общеизвестных туристических достопримечательностях, а на тех, что ценят и любят местные жители, на местах и событиях, которые лучше всего раскрывают колорит и особенности города.